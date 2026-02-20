Aviso a los contribuyentes de Castellón con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros: les interesa hacer la Declaración

Los contribuyentes de Castellón que en 2025 hayan cobrado entre 15.876 y 20.000 euros brutos anuales deberían prestar especial atención a la próxima Declaración de la Renta. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recomiendan presentarla, incluso en casos en los que no exista obligación formal, para poder beneficiarse de la nueva deducción vinculada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El Gobierno ha aprobado una rebaja fiscal en el IRPF para evitar que el incremento del SMI se vea neutralizado por la tributación. La medida consiste en una deducción que permitirá dejar sin pagar IRPF a quienes cobren el nuevo salario mínimo y que se aplicará de forma decreciente hasta los 20.000 euros brutos anuales.

Según los cálculos de Gestha, la deducción podría alcanzar los 592,68 euros para quienes perciban el SMI. Hacienda ha confirmado que elevará el importe actual -que era de 340 euros con el SMI anterior-, para adaptarlo a la nueva cuantía. El coste estimado de esta medida rondará los 200 millones de euros.

PI Studio

¿Quiénes deberían presentar la Declaración?

Los técnicos recomiendan hacerlo a:

Asalariados con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros brutos.

Trabajadores que cobren entre 20.000 y 22.000 euros si pueden aplicar otras deducciones que les permitan recuperar parte de las retenciones.

Personas con más de un pagador que superen los límites establecidos.

Actualmente, están obligados a declarar quienes ingresen más de 22.000 euros con un solo pagador o más de 15.876 euros si han tenido dos o más empleadores, salvo que lo percibido del segundo y restantes no supere los 1.500 euros anuales. Estos límites no se aplican si existen otras rentas, como alquileres o actividades económicas.

La finalidad de la nueva deducción es evitar los llamados “errores de salto”, es decir, que quienes ganen ligeramente por encima del SMI soporten tipos efectivos muy elevados por ese pequeño exceso. Con el nuevo esquema, un trabajador soltero y sin hijos que cobre 17.094 euros brutos anuales pasará a tener un tipo del 0%, frente al 2,1% que soportaba con el salario mínimo anterior.

Noticias relacionadas

Aunque comunidades como Canarias, Murcia y Extremadura concentran un mayor porcentaje de trabajadores en esta franja salarial, la recomendación es extensible a cualquier provincia, incluida Castellón. Presentar la Declaración puede suponer recuperar una cantidad relevante y evitar dejar dinero en manos de Hacienda si no estás enterado de estas novedades