El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada

El nivel educativo y la ocupación de los padres tiene una mayor influencia en la evolución salarial de los jóvenes que el hecho de estudiar en una universidad pública o privada. "Las comparaciones simples muestran una notable diferencia al examinar las diferencias salariales entre los titulados de universidades públicas y privadas en España, pero al incorporar datos por área de estudio, cohorte, territorio, género, nota de acceso y origen socioeconómico, la prima salarial asociada a la universidad privada desaparece", apunta el artículo 'La inserción laboral de los titulados en universidades públicas con respecto a las privadas' que ha publicado la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).

El estudio ha analizado los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística (INE). El punto de partida del análisis es la comparación de los ingresos laborales medios de los titulados de universidades públicas y privadas –sin añadir ajustes adicionales– que muestran unos ingresos más elevados en los titulados de la privada en los primeros años tras la graduación. Sin embargo, el artículo muestra como una parte sustancial —y en algunos casos la totalidad— de esa brecha salarial se disipa al introducir otros controles y filtros básicos, lo que sugiere que las comparaciones brutas que se realizan tienden a sobreestimar el efecto del tipo de universidad en el que se desarrollan los estudios. “El mercado de trabajo parece remunerar principalmente el ámbito de estudio, las características previas de los individuos, más que el carácter público o privado de la institución en la que cursaron sus estudios”, explica Ismael Sanz, director del área de Educación de Funcas y autor del análisis.

Factores socioeconómicos

El ámbito de estudio y el origen familiar –en especial la ocupación de los padres y el rendimiento académico previo– explican, según el estudio, una parte muy significativa de las diferencias mostradas en la inserción laboral temprana. En otras palabras, gran parte de esta brecha salarial se debe a quién llega a cada tipo de universidad, y no a lo que la universidad hace con sus estudiantes. Pese a que los titulados de universidades privadas parten de posiciones laborales más favorables, los egresados de universidades públicas muestran una trayectoria de ingresos más dinámica en los primeros años tras la graduación y en el cuarto año convergen hacia los de la privada. Esto podría reflejar un mejor rendimiento laboral con respecto a los alumnos de la privada. Sin embargo, las diferencias iniciales son notorias y benefician a los de la privada.

Al introducir información acerca del origen socioeconómico de los estudiantes, el panorama cambia sustancialmente. Cuando se comparan titulados de los dos tipos de universidades procedentes de hogares con un nivel educativo similar, el coeficiente negativo asociado a las públicas desaparece. Cuando el entorno familiar educativo es comparable, los ingresos entre los egresados son muy similares, e incluso en algunos casos se convierte en favorables para los titulados en la pública. Es decir, el nivel educativo de los progenitores se relaciona de manera positiva con los ingresos, hasta llegar al punto en que proceder de un hogar en que ambos padres tienen estudios superiores se asocia con unos 200 euros adicionales de ingresos anuales, independientemente del tipo de universidad cursada.

Ocupación y nota de acceso

Un patrón muy similar es observable al introducir la ocupación de los progenitores. Los titulados procedentes de hogares en que ambos padres desempeñan ocupaciones de alta cualificación presentan ingresos significativamente más elevados que el resto. También la nota de acceso juega un papel clave en este reparto salarial, pues los estudiantes que acceden a títulos con mayor nota de acceso suelen obtener salarios más elevado durante sus primeros años en el mundo profesional. En definitiva, el estudio confirma la importancia de factores asociados al entorno familiar, como el capital cultural, el acceso a la información o las expectativas laborales, que influyen en la inserción laboral más allá del tipo de universidad donde se ha obtenido el título.