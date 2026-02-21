Esta es la edad más común en Castellón (y no es la que imaginas)

En España la edad más común entre sus habitantes es actualmente 49 años. Así lo reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que señalan que esta es la edad más repetida en el conjunto del país y en 12 de las 17 comunidades autónomas. En total, 838.721 personas tienen esa edad, lo que representa el 1,7 % de la población nacional.

La Comunitat Valenciana se sitúa en esa misma línea, con 49 años como la edad más frecuente entre sus residentes. Y dentro de ella, Castellón también comparte ese perfil demográfico: en la provincia, los 49 años son la edad que más se repite entre sus vecinos.

El dato confirma que Castellón sigue la tendencia general del país, lejos de los territorios más afectados por la despoblación, donde la edad más común supera los 60 años. En provincias del interior peninsular como Zamora, por ejemplo, las edades más repetidas alcanzan los 62 y 63 años, reflejo de un acusado envejecimiento.

Más nacidos en el año 1976

Sin embargo, que los 49 años sean hoy la edad dominante no significa que ese fuera el momento de mayor natalidad en la provincia. De hecho, el año con más nacimientos registrados en Castellón fue 1976, cuando se alcanzaron 7.051 alumbramientos, en pleno final del ‘baby boom’.

Las migraciones, el descenso de la natalidad en las últimas décadas y el progresivo envejecimiento de la población han ido moldeando la pirámide demográfica hasta dibujar el escenario actual: una provincia donde la generación nacida a mediados de los años 70 es hoy la más numerosa.