Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer

La pregunta ya no es si en nuestro cuerpo hay más o menos microplásticos sino qué efectos puede provocar esta acumulación prolongada de residuos en nuestro organismo. Un estudio preliminar realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York sugiere que, por ejemplo, la exposición a microplásticos podría estar relacionada con un aumento del riesgo de cáncer de próstata, el tipo de cáncer más común entre los hombres. El análisis, basado en una decena de pacientes, desvela que nueve de cada diez pacientes diagnosticados con esta enfermedad tenían microplásticos adheridos a su tejido canceroso. También se observó que la acumulación de estos residuos es hasta 2,5 veces más alta en próstatas afectadas por cáncer que en órganos de personas sanas o tejidos no afectados por la enfermedad.

El trabajo, liderado por la investigadora Stacy Loeb, del Departamento de Urología y Salud Poblacional de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, se basa en el análisis de muestras de una decena de pacientes diagnosticados con cáncer de próstata en Estados Unidos. El estudio apunta a la presencia de microplásticos en hasta el 90% de las muestras analizadas con una media de alrededor 40 microgramos de plástico por cada gramo de tejido analizado. Estas cifras, afirman los expertos, casi triplican las concentraciones típicas halladas en tejidos sanos que, en la mayoría de casos, no superaba los 16 migrogramos de residuos acumulados por cada gramo de tejido humano.

"Nuestro estudio piloto proporciona evidencia importante de que la exposición a microplásticos puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata"

"Nuestro estudio piloto proporciona evidencia importante de que la exposición a microplásticos puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata", afirman los autores de este trabajo, quienes recuerdan que ya hay muchos otros estudios que vinculan la acumulación de microplásticos a enfermedades cardíacas o incluso la demencia. "Al descubrir otro problema de salud potencial que plantea el plástico, nuestros hallazgos resaltan la necesidad de medidas regulatorias más estrictas para limitar la exposición del público a estas sustancias, que están en todas partes en el medio ambiente", añade, en esta misma línea, el investigador Vittorio Albergamo, coautor de este trabajo, que se presenta como el primero de su tipo en analizar la relación entre microplásticos y cáncer de próstata.

Riesgos potenciales

Hace un año, un estudio desveló por primera vez la presencia de plástico en el 100% de los testículos humanos analizados. Poco después aparecieron nuevos estudios confirmando la presencia de estos residuos en todos los tejidos reproductivos masculinos, incluyendo semen, testículos y pene. De la misma manera que ocurre con otros órganos, los expertos afirman que los microplásticos se infiltran en el organismo a través de materiales de uso diario. Sobre todo en el caso de envases que se calientan, se desgastan o se someten a procesos que aceleran su degradación. A partir de ahí, estos materiales se fragmentan en partículas tan minúsculas que son capaces de infiltrarse a través de la piel, al aire que respiramos o hasta el agua y los alimentos que ingerimos y, finalmente, acumularse en varios órganos.

Noticias relacionadas

Los expertos creen que la acumulación de microplásticos podrían provocar una inflamación crónica que dañe el ADN de las células y, con el tiempo, favorezca mutaciones que desencadenen el desarrollo de cáncer

Los científicos creen que esta acumulación constante de microplásticos podría crear un estado de alerta en el organismo, que al detectar la presencia de estos cuerpos extraños podría mantener activado de forma constante el sistema inmunitario. Esa activación sostenida acabaría provocando una inflamación crónica perjudicial que, a su vez, podría dañar repetidamente las células sanas que rodean a las partículas, alterar su funcionamiento normal y generar estrés oxidativo, un proceso que deteriora estructuras celulares clave, incluido el ADN. Los expertos creen que cuando el ADN sufre daños frecuentes y no se repara correctamente, aumentan las probabilidades de que aparezcan mutaciones y que algunas células pierdan los mecanismos que regulan su crecimiento, comiencen a multiplicarse sin control y acaben transformándose en células cancerosas.