Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 24 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 24 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 43, 47, 40 y 27 y las estrellas 10 y 06.
El código del Millón ha sido el ZCF96290.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Detenido un expolicía apartado por tráfico de drogas tras atropellar a un compañero y darse a la fuga en Castellón
- Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
- Asaltan una vivienda en Castellón con un arma de fuego, un revólver y un machete
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
- El campo cada vez da menos trabajo: 100 agricultores y 400 temporeros menos en un año en Castellón
- Fernando Roig manda un mensaje a la plantilla del Villarreal: 'Hay que apretar para volver a la Champions