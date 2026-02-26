Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: "La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida"

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado a la Dirección General de Tráfico que adapte la regulación del dispositivo de preseñalización V16 a los conductores con discapacidad que no pueden colocar por sí mismos las balizas luminosas en el techo del vehículo.

En un escrito dirigido al director de la DGT, Pere Navarro, el Cermi ha trasladado su preocupación ante la obligatoriedad, desde 2026, de colocar el dispostivo V16 en el punto más alto del vehículo y ha recordado que los usuarios de silla de ruedas y las personas de talla baja con acondroplasia que viajan solas puede encontrarse en situación de imposibilidad material de colocar la baliza.

El Cermi ha subrayado que el no cumplimiento de la obligación de instalar la baliza en el lugar exigido deriva en sanciones administrativas y dado que la persona con discapacidad puede encontrarse en la imposibilidad física de hacerlo, se estaría ante un supuesto de discriminación indirecta si no se contemplan alternativas razonables.

Por ello, Cermi ha solicitado a Tráfico una excepción para estos conductores y una regulación alternativa de ubicación segura y visible del dispositivo V16 y que esto se incorpore en las instrucciones que desarrollan la obligatoriedad del sistema.

Según la entidad, la adaptación de la normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida y sí garantiza el respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación.

Además, Cermi se ha ofrecido a colaborar técnicamente con la DGT para definir soluciones que compatibilicen la máxima seguridad vial con los derechos de las personas con discapacidad.