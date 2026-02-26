Las cabañuelas de Jorge Rey ponen marzo en alerta: subidón de calor al inicio y un giro con borrasca

Febrero se despide con sensación de “primavera adelantada” en buena parte de España, tras un arranque de 2026 marcado por una cadena de borrascas y avisos por lluvia, viento e inundaciones. En ese contexto de tregua, Jorge Rey, conocido por sus pronósticos basados en cabañuelas, describe un final de febrero con una dorsal subtropical que ha disparado temperaturas, pero con un frente atlántico asomando ya por el oeste y lluvias más intensas en Galicia, extendiéndose a zonas como Asturias, Castilla y León o Extremadura.

En sus previsiones para marzo, Rey insiste en un mes de contrastes, con “subidas y bajadas” térmicas y varias ventanas de inestabilidad:

Primeros días: “una subida muy importante de las temperaturas”.

“una subida muy importante de las temperaturas”. Entre el 4 y el 5: lluvias en el oeste peninsular y Canarias.

lluvias en el oeste peninsular y Canarias. 17 y 18: una borrasca importante con calima y “calorcillo”, además de chubascos fuertes en el oeste y más débiles en Canarias.

una borrasca importante con calima y “calorcillo”, además de chubascos fuertes en el oeste y más débiles en Canarias. En torno al 24: tras el paso de la borrasca hacia Europa, entrada de aire frío polar ártico con nevadas en el norte.

Además, Rey marcaba en rojo este viernes(en plena recta final de febrero) por la llegada de “otro frente” que podría dejar lluvias en el noroeste y Cantábrico y, sobre todo, “descenderá las temperaturas”, algo que encaja con el giro anunciado también por AEMET: tras días de sol, aumentarían nubes y precipitaciones desde el miércoles, con especial incidencia en el oeste y norte.

¿Y Castellón, con la Magdalena a la vuelta de la esquina?

Con la Magdalena (7–15 de marzo) en el calendario, la clave que se repite en todos los mensajes es el origen atlántico de los frentes y su mayor impacto en el oeste y norte, mientras el anticiclón tendería a dominar en otras zonas. Traducido a planes de calle en Castellón: más que un “marzo pasado por agua” asegurado, lo que se dibuja es un mes caprichoso, donde el factor decisivo podría ser el vaivén de temperaturas y la evolución de esas entradas de frentes.

