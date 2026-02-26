La recomendación de Rubén Cardona, inversor inmobiliario: Cuatro pueblos cerca de Castelló con pisos desde 70.000 euros

Comprar vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos, y no solo para quienes buscan primera residencia. Con los precios al alza, cada vez más compradores miran más allá de la capital para encontrar oportunidades a pocos minutos en coche. Esa es la idea que defiende Rubén Cardona, un inversor inmobiliario que recomienda cuatro municipios muy próximos a Castelló donde, asegura, todavía es posible encontrar casas “mucho más baratas que en la capital”.

El primer nombre que pone sobre la mesa es Almasora, a solo 8 minutos de Castellón, “muy bien conectada” y con pisos por 80.000 euros. La segunda opción es Nules, a 18 minutos del centro, un municipio que describe como tranquilo, bien comunicado y con viviendas por 70.000 euros. En tercer lugar aparece Burriana, a 14 minutos de Castellón, con “ambiente costero” y pisos por debajo de los 90.000 euros. Y cierra su selección con Onda, a 22 minutos de la capital, también tranquila y con viviendas por 75.000 euros.

Más allá de estas cuatro opciones cercanas, los datos de Idealista apuntan a que en la provincia existen localidades donde el precio medio del metro cuadrado es todavía más bajo. Según los últimos datos publicados por el portal, correspondientes a septiembre de 2025, el pueblo más barato de Castellón para comprar una casa sería Alcalà de Xivert, en el Baix Maestrat, con 687 euros por metro cuadrado y casas desde 20.000 euros. Idealista lo describe como un lugar para “disfrutar de la tranquilidad de un pueblo tradicional… rodeado de naturaleza”, con un ritmo de vida pausado y servicios básicos, además de contar con playas cercanas para completar el atractivo del entorno.

En ese mismo repaso por opciones asequibles en Castellón, el portal también menciona otros municipios con precios medios contenidos:

Segorbe: 728 €/m²

L’Alcora: 743 €/m²

Càlig: 766 €/m²

La Vall d’Uixó: 846 €/m²

Noticias relacionadas

La conclusión es clara: para quien busca comprar sin renunciar a servicios y calidad de vida, la provincia ofrece alternativas tanto en el entorno inmediato de Castellón como en otras zonas con precios moderados. Y, en un mercado donde el acceso a la vivienda está reconocido por la Constitución (artículo 47) pero resulta cada vez más complicado, mirar unos kilómetros más allá puede marcar la diferencia.