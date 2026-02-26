Temblor
Un terremoto de 4,1 en el volcán de Enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
El seísmo, que ha tenido su epicentro a 10 kilómetros de profundidad, entre las dos mayores islas de Canarias, no tiene relación con la sismicidad en torno al Teide registrada en los últimos días
Verónica Pavés
El volcán de Enmedio ha robado el protagonismo al Teide. Un terremoto de magnitud 4,1 ha sacudido a las 12:26 de la mañana de este jueves varios municipios de Tenerife y Gran Canaria. El seísmo, que los científicos niegan que tenga relación con el reciente incremento de actividad en Las Cañadas del Teide, ha sido sentido especialmente en los municipios de Güimar, Candelaria, La Laguna, La Matanza, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos.
Según el ING, el terremoto se registró a 10 kilómetros de profundidad, en una zona que también ha registrado fuertes terremotos sentidos por la población durante la historia. Ejemplo de ello es el terremoto del 9 de mayo de 1989, que tuvo una magnitud de 5,2 y sacudió con especial ímpetu las costas de Tenerife y Gran Canaria. En este lugar también duerme el volcán de Enmedio al que, sin embargo, aún no se le ha podido encontrar una relación directa con estos terremotos.
"Estaba tumbada en la cama y noté que el colchón vibraba, me quedé mirando fijamente el colchón y noté una segunda vibración, se movió ligeramente pero solo el colchón", narra Débora Madrid, vecina de La Laguna.
¿Por qué suceden estos terremotos?
Aunque no existe respuesta aun sobre el origen de los terremotos, se manejan tres hipótesis sobre por qué suceden estos seísmos.
El primero de ellos aboga por la existencia de una falla que separa ambas islas y provoca terremotos. Pero esta teoría no cuenta con demasiado apoyo entre el colectivo científico, y menos aún, después de que varios análisis de la zona no hayan encontrado absolutamente nada.
La segunda de las teorías considera que los terremotos se generan por los cambios de peso entre los edificios de Tenerife y Gran Canaria que, además, están "uno encima del otro". Se trataría, como explica el IGN, de un movimiento relativo de aproximación entre las dos islas debido a un ajuste hidrostático de Tenerife y que podría explicar la existencia de esta sismicidad. Esta es, en concreto, la teoría por la que apuestan los científicos del IGN.
La última teoría considera que bajo el volcán de Enmedio y entre ambas islas capitalinas hay un punto caliente donde el magma "tiene un camino más fácil para salir" porque la corteza oceánica es más delgada. Eso explicaría por qué hay tantos pequeños conos alrededor del volcán de Enmedio y la propia existencia del gran coloso que descansa sobre tres kilómetros y medio de terreno en su base (del tamaño del Puerto de la Cruz). Pero esta teoría también suscita dudas. Y es que en los últimos 20 años el punto sísmico entre Tenerife y Gran Canaria tan solo ha generado tres terremotos grandes y pocas veces –nada habituales– enjambres de un máximo de 100 terremotos en pocas horas o días.
¿Tiene alguna relación con los movimientos en el Teide?
Los científicos descartan que estos movimientos tengan relación con la actividad sísmica que se ha venido registrando en Tenerife. Científicos del IGN insisten en que "únicamente está relacionado con la actividad en esa zona, nada con Tenerife y menos a esas profundidades".
