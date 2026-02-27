Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La NASA retrasa con Artemis hasta 2028 el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años

La agencia adelanta Artemis III a 2027 como vuelo en órbita terrestre y reorganiza su calendario

Estacion espacial de la NASA en el Centro Espacial Kennedy en Titusville

Estacion espacial de la NASA en el Centro Espacial Kennedy en Titusville / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

EFE

La NASA anunció este viernes cambios en su programa Artemis, por lo que ahora prevé dos nuevas misiones a la Luna en 2028 en lugar de una, aunque la tercera expedición, Artemis III, ahora ya no irá al satélite natural ese año como se esperaba y solo será un viaje en la órbita terrestre baja en 2027.

Las modificaciones implican que la misión Artemis IV buscará llegar a la Luna a principios de 2028 y la nueva Artemis V también lo intentará a finales de ese año, reveló el administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, en una conferencia de prensa en Cabo Cañaveral en Florida.

Esto significa que Artemis III, que estaba pensada como el regreso del ser humano a la superficie lunar por primera vez desde 1972, se adelanta para 2027, pero ahora será una misión intermedia en la órbita terrestre baja. En tanto, la NASA intenta seguir adelante con el lanzamiento de Artemis II, que se ha aplazado por lo menos hasta abril tras estar programada para enviar a cuatro astronautas a la órbita lunar el 6 de marzo, después de fallos en la primera prueba en frío que impidieron el lanzamiento en febrero.

El administrador de la agencia espacial estadounidense explicó que buscan "incrementar el ritmo de lanzamientos" para "reducir la complejidad" de las misiones en "la mayor medida posible". El funcionario también expuso que el organismo "necesita reconstruir y fortalecer la fuerza de trabajo en la NASA" para lograr las nuevas metas, que implican que los lanzamientos ocurran cada 10 meses en vez de cada año.

"Necesitamos empezar a volver a lo básico y movernos en esta dirección, así que necesitamos reconstruir la fuerza de trabajo civil y restaurar de nuevo las capacidades cruciales, eso contribuirá directamente a la cadencia de lanzamientos de la NASA", sostuvo. Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, dijo que los cambios permitirán a la NASA mantener su calendario de misiones y crear condiciones para mayor seguridad y menores costos.

"Es desafiante, es ambicioso, pero con esta corrección de ruta, estamos en una base más estable, en un camino más realista a los hitos que tenemos hacia adelante", aseveró. Los cambios se anuncian tras los retrasos por fallas técnicas que ha afrontado Artemis II, que será la misión encargada de enviar a los primeros humanos a la órbita lunar en más de medio siglo, aunque no contempla un alunizaje.

Pese a las modificaciones en las misiones posteriores, la NASA aún está trabajando para "tener la mejor probabilidad posible" de lanzar Artemis II a principios de abril, señaló Lori Glaze, viceadministradora asociada de la agencia.

