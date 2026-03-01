Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más pisosLetizia en CastellónNueva mezquitaTiempo en MagdalenaReparto llibretsProblema alquilerPrograma oficial Magdalena 2026Agenda fin de semanaColas en Action
instagramlinkedin

Juan José, agricultor: "He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco"

Su historia sirve de inspiración para otros agricultores

Juan José Chacón, agricultor.

Juan José Chacón, agricultor. / LaSexta

Andrea Riera

Juan José Chacón, agricultor de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), pasó buena parte de su vida cultivando olivos y cereales, siguiendo la tradición familiar. Sin embargo, hace algunos años decidió dar un giro radical a su explotación y apostar por un cultivo poco convencional.

Entre 2010 y 2016, su capital casi se ha triplicado. En tan solo seis años, Chacón pasó de ganar alrededor de 40.000 euros al año con olivos y cereales a embolsarse 650.000 euros gracias al pistacho: "No hay producto en el campo que se iguale a él. Ni en inversión, ni en producción ni en rentabilidad (...) Creímos en el futuro del pistacho y apostamos por él".

En el programa 'Equipo de investigación' explicó que su finca cuenta con 160 hectáreas plantadas, aunque cada año sigue ampliando terrenos: "Con lo que gano, lo vuelvo a invertir en tierras para pistachos".

Lo sorprendente es que todo comenzó con un crédito bancario de apenas 6.000 euros. Chacón afirmó que en pocos años podría alcanzar ingresos de hasta dos millones de euros, gracias al creciente consumo de frutos secos en España y el mundo: "Si esta explotación sigue al ritmo que la llevamos se puede ir al millón o dos millones de euros, tranquilamente".

A pesar de los beneficios, el agricultor reconoce que este negocio exige paciencia y capital inicial: "Se puede vivir del pistacho, incluso como un marqués, pero al principio hay que poner mucho dinero. Hay cuatro o cinco años hasta que coge rentabilidad y si lo aguantas, te puedes hacer millonario".

Noticias relacionadas y más

Su historia sirve de inspiración para otros agricultores que buscan alternativas más rentables y resistentes que los cultivos tradicionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
  2. La Policía Nacional detiene a una veintena de personas en Vila-real por trata de seres humanos
  3. Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
  4. El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
  5. Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
  6. La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
  7. Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona
  8. Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos

40 años del Pub Terra, la gran 'cueva' musical y cultural de Castelló

40 años del Pub Terra, la gran 'cueva' musical y cultural de Castelló

Culla repite como frente de la Segunda Guerra Mundial: batalla en la plaza y asaltos a casas

Culla repite como frente de la Segunda Guerra Mundial: batalla en la plaza y asaltos a casas

Erosión del orden internacional

El desafío del transporte de mercancías: Castellón necesita 3.500 camioneros en 15 años

El desafío del transporte de mercancías: Castellón necesita 3.500 camioneros en 15 años

La cerámica hace balance: el 2025 fue bueno y se espera que Bruselas no lo estropee este año

La cerámica hace balance: el 2025 fue bueno y se espera que Bruselas no lo estropee este año

Quique Jiménez Silva, escritor: "Hay más abuelos que padres en la puerta de los colegios por las lagunas en conciliación laboral"

Quique Jiménez Silva, escritor: "Hay más abuelos que padres en la puerta de los colegios por las lagunas en conciliación laboral"

El uno a uno del Castellón-Racing | Vota al mejor

El uno a uno del Castellón-Racing | Vota al mejor

La intrahistoria del Castellón-Racing: Del ambientazo de Primera a la trifulca final

La intrahistoria del Castellón-Racing: Del ambientazo de Primera a la trifulca final
Tracking Pixel Contents