Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: "Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo"

Elena Bianca Ciobanu Selaru es la número 1 del MIR 2026 en España. Dice que todavía no se cree que haya sacado la mejor nota de todos los que se presentaron al examen del pasado 24 de enero. En los resultados provisionales que el Ministerio de Sanidad publicó el viernes, Ciobanu ha alcanzado una puntuación de 119 puntos. "Creo que he batido récord, sí", reconoce esta futura residente de origen rumano de 41 años que comenzó a estudiar Medicina en 2018 y se graduó en la Universitat Rovira i Virgili (Reus), muy cerca de donde vive. Está contenta, repite, pero también un poco incómoda. El ser la número 1 y estar "en primera fila" la está exponiendo demasiado. Y algunos comentarios que está escuchando sobre la puntuación que ha obtenido le están haciendo daño, señala en conversación con EL PERIÓDICO.

"Vendí mi casa de Murcia, todo lo que tenía y me vine a estudiar a Catalunya"

"Yo solo quería abrir una puerta... Esa puerta donde voy a cobrar menos de mil euros al mes si no me equivoco", comienza quejándose sobre el sueldo que recibirá como futura MIR. Con ese sueño tomó la decisión de dejar Murcia, donde vivió varios años, y trasladarse a Cataluña para estudiar.

"A mí me ha costado mucho más y también he sufrido por ser mujer, por ser extranjera... He sufrido 'bullying' durante la carrera"

"En Murcia es donde hice la prueba de acceso para mayores de 25 y donde estudié por un corto periodo de tiempo nutrición y dietética en una universidad privada, pero no me lo podía permitir. Entré en Medicina en varias universidades: en Valladolid, en Lleida, en la Autónoma de Madrid y también en Reus. Al final vendí mi casa de Murcia, todo lo que tenía y me vine aquí, a Cataluña", explica.

Estudiar en catalán

"Estudiar medicina en Reus ha sido un acierto porque la universidad es muy cercana al alumno y, aunque estudiar en catalán ha sido un reto más, al final me he acostumbrado y he formado una vida aquí y estoy muy feliz. Ha sido mi tierra, me ha acogido y me ha ofrecido la oportunidad de poder ser quien soy ahora mismo", señala con emoción.

A España llegó en el 2000 y, en Rumanía -procede de un pueblo cercano a Bucarest-, viven todavía su padre y su abuela, ya mayores. "Ser médico es algo difícil, es un orgullo para la familia", confiesa.

"Estudiar en catalán ha sido un reto más pero me he acostumbrado y he formado una vida aquí"

Elena lleva estudiando el MIR desde tercero de carrera. Su primera opción fue siempre la especialidad de Endocrinología. Hoy se debate entre esta, Medicina de Familia y Dermatología. "Tenía claro que tenía que estudiar el MIR para poder sacar el baremo que yo quería. He tenido mi estrategia desde hace muchos años. Utilizando un método que se llama 'Pomodoro' -consiste en dividir el tiempo de estudio en intervalos cortos- y he sido muy disciplinada".

El esfuerzo de Elena

Elena todavía procesa su altísimo resultado. "Estar en primera línea no trae nada bueno. Todo el mundo habla y todo el mundo se toma la molestia de poder opinar. He llegado hasta aquí pero poquito a poco, paso a paso", señala cuando se le pregunta por las quejas que están inundando las redes por parte de los MIR sobre ese baremo académico del examen que tuvo lugar el 24 de enero y que, en algunos casos, la ponen en el punto de mira.

"Yo hubiese preferido ser la número 4, número 5, número 20, y no tener que estar con esta ansiedad todo el rato de que se habla que soy rumana, que no sé qué de que he hecho trampas... cosas tan sensacionalistas. Me da angustia, no me deja disfrutar de todo el esfuerzo que he hecho", se lamenta.

El método Pomodoro y mucha disciplina han sido los secretos de estudio de Elena

"Piensa que he llegado tarde. Tengo 41 años pero he llegado, que eso es lo importante. Compararte con personas de 25 años de verdad no te lo aconsejo. Estoy leyendo cosas que me están haciendo mucho daño a mí y a mi familia. Cuando estudiaba, pensaba: 'necesito hacer esto porque quiero demostrarme a mí misma que puedo llegar'. A mí me ha costado mucho más y también he sufrido por ser mujer, por ser extranjera... He sufrido 'bullying' durante la carrera. Hay muchas personas que son buenas y muchas personas que son malas y que te quieren ver mal y por ser rumana he sufrido mucho, aunque en Cataluña he sentido menos racismo", sentencia la futura MIR, que también está formándose en gestión sanitaria, algo que le interesa mucho, en la Universitat Internacional de Cataluña.

El examen

Elena hizo el examen en Barcelona. "En un edificio que es de la Facultad de Derecho. Es una zona muy tranquila, llena de árboles. Le doy mucha importancia a esas cosas. Necesito estar tranquila para poder concentrarme lo suficiente. Apliqué mi teoría y mi estrategia. Cuando salí me acuerdo perfectamente que había corrillos de personas. Yo no sabía si lo había hecho bien o mal. Mis compañeros me decían que no sabían la respuesta a una pregunta que a mí me pareció excesivamente fácil. Me pareció un examen complejo, pero asequible. Es verdad que los exámenes de la academia, los simulacros, son bastante difíciles pero me han dado la oportunidad de poder asentar un poco los conocimientos", explica.

Elena sigue elucubrando qué especialidad elegirá. "Medicina de Familia me atrae muchísimo. También Dermatología. De Endocrinología, lo malo es que si voy a hacer la especialidad, en la zona donde vivo no tendría muchas ofertas laborales. Tendría que desplazarme a hospitales más grandes y no quiero tampoco irme a 200 kilómetros todos los días o tener que alquilarme un piso en Barcelona, que es sumamente cara. Para mí es otro esfuerzo añadido. Pero es verdad también que la especialidad de Endocrinología en el Vall d'Hebron o en el Clínic está muy bien. Y también te digo una cosa, yo elegiría muchas más. Lo difícil es descartarlas todas", zanja.

Aprobados

Con los resultados provisionales del Ministerio de Sanidad, el 99,19% de las personas que se presentaron a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada, 30.170 aspirantes, las han superado. Del total de aprobados, el 74,03% son mujeres. En Medicina, con 9.276 plazas, de 15.283 presentados, hay 15.082 aprobados (98,68%).

Noticias relacionadas

"Ha habido muchas irregularidades en todo el proceso administrativo. De retrasos y otros problemas. Lo último es que, ahora, la lista de los resultados provisionales que salió hace unos días también salió con un poco de retraso. Nos han llegado quejas de que el baremo académico no es correcto", señala a este diario Daniel Selva, secretario general de la Asociación MIR España.