"No eres gay, tienes una herida". Esta es la frase que marca el inicio del descenso a los infiernos para decenas de jóvenes valencianos. En parte del ecosistema ideológico de la Universidad Católica de Valencia (UCV), la homosexualidad es un término proscrito. En su lugar, se impuso el acrónimo AMS: Atracción hacia el Mismo Sexo. Es una trampa diseñada y plasmada en ambientes académicos y trabajos como el de Raúl Eguía para despojar a la persona de su identidad y convertirla en un enfermo. Levante-EMV ha podido acceder a este documento académico. Las frases entrecomilladas proceden directamente de él.

El dogma que la UCV validó en sus másteres sostiene que el deseo homosexual es un "desorden" derivado de una infancia traumática o una "herida del padre". Esta teoría, heredada de los sectores más extremistas de la psicología reparativa estadounidense (como los postulados de Joseph Nicolosi descartados desde hace décadas), propone que si se "sana" esa herida, la heterosexualidad aflorará de forma natural. Es la gran mentira que sostiene las terapias de conversión.

La anatomía de la culpa

El documento analizado es transparente en su dedicatoria: "Hemos creído en el amor" (1 Jn 4, 16). Sin embargo, la práctica que sustenta este texto está bastante alejada del amor cristiano. Las terapias de conversión que presuntamente se coordinaban en el Centro de Orientación Familiar (COF) 'Mater Misericordiae' de Valencia operaron bajo un mecanismo de culpa inducida que destruye la autoestima del individuo. Se enseña al joven a monitorizar sus pensamientos las 24 horas del día, a rechazar sus impulsos más básicos y a ver su propia naturaleza como una "adicción" destructiva que incluso podría requerir de medicación si la voluntad falla.

Este sistema no busca la felicidad del sujeto, sino su sometimiento a un canon estético y moral. El trauma aparece cuando la persona, tras meses o años de "itinerario de maduración", descubre con horror que su orientación no cambia, que el deseo persiste a pesar de los rezos, los fármacos y la introspección forzada. Es ahí donde el sistema teorizado en la UCV muestra su cara más cruel: si no te curas, es porque tu fe es débil, porque no quieres "abandonar el pecado" o porque tu cuerpo es "rebelde" al tratamiento. El resultado es una fractura psíquica profunda llegando a los trastornos mentales graves como depresión o bulimia (documentados por Levante-EMV), pero que en estos entornos se ignora sistemáticamente en favor de una pureza inalcanzable.

Levante-EMV se ha puesto en contacto con el autor del TFM y con el tutor para conocer su versión, pero por el momento no ha recibido respuesta. El Instituto Juan Pablo II, por su parte, asegura que los trabajos que se elaboran en la institución académica "se enmarcan en la libertad de cátedra y en el debate académico". Esto quiere decir -continúan- "que pueden generar discusión y controversia científica, siempre dentro del respeto a la metodología y el análisis crítico".

De las aulas de la UCV a la consulta del COF

El vínculo entre la teoría universitaria y el trauma humano es directo y rastreable. El TFM de Eguía no se quedó en un cajón del Instituto Juan Pablo II; sirvió para formar intelectualmente a los "orientadores" que luego recibían a jóvenes en el 'Mater Misericordiae'. Al leer en un texto universitario oficial que el deseo homosexual está vinculado por naturaleza a la agresividad sexual o a la pedofilia, el daño a la autoestima del estudiante es devastador.

Muchos supervivientes relatan cómo estos contenidos les hicieron creer que eran "bombas de relojería" peligrosas para la sociedad, sumiéndolos en estados de ansiedad y odio hacia sí mismos. El uso de bibliografía pseudocientífica que asocia el amor LGTBI con trastornos mentales graves no es un error académico de un alumno despistado; es un arma de control validada por una institución con poder de certificar. La UCV proporcionó el manual de instrucciones para las terapias de conversión, validando incluso la idea de que la medicación psiquiátrica podría ser la solución para quienes "no lograban vencer" sus impulsos naturales.

Ideas anticientíficas

La Organización Mundial de la Salud y las principales asociaciones de psiquiatría del mundo han sido claras: las terapias de conversión no funcionan y, además, son peligrosas. El riesgo de ideación suicida entre quienes pasan por estos procesos se multiplica respecto a la población general. Sin embargo, en el Máster de la UCV, estos procesos se presentaban como un "camino de maduración integral" necesario para ser un hombre o una mujer de provecho. Esta disonancia entre la evidencia científica y la enseñanza universitaria ha creado una generación de personas rotas que aún hoy buscan respuestas en la sanidad pública para los traumas generados en la impunidad del 'Mater Misericordiae'.

El factor humano en esta investigación son las vidas truncadas, los años perdidos en confesionarios oscuros y consultas estériles buscando una heterosexualidad química que nunca llegaría. Es la historia de una institución que financió, tuteló y avaló un sistema de tortura psicológica sistemática. Detrás de cada crédito universitario de ese máster, hay una persona a la que le dijeron que su forma de amar era una enfermedad y que, quizá, una pastilla podría "corregir" lo que el dogma consideraba un error.