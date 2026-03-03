El 80% de las jóvenes ha sufrido acoso en las redes sociales y un 70% de las mujeres violencia online

Con motivo del 8-M, Día internacional de la mujer, el Ministerio de Igualdad ha elevado al Consejo de Ministros un estudio que arroja evidencia científica sobre el alcance de la violencia machista a través de internet. El informe concluye que no es un fenómeno "marginal, sino estructural", dado su alta prevalencia: el 80% de las jóvenes entre 16 y 24 años sufre acoso en las redes y, a nivel internacional, el 70% de las mujeres ha experimentado "algún tipo de violencia en línea". Asimismo, una de cada cinco niñas en el UE sufre abuso sexual online.

Al mismo tiempo, el informe destaca que el acoso y violencia digital se dirige, "desproporcionadamente", contra las mujeres con relevancia pública, como políticas, periodistas o activistas. Así, siete de cada diez periodistas ha sufrido violencia en línea -especialmente campañas de descrédito- y, en el caso de las europarlamentarias, el porcentaje es del 58,2%. De ellas, un 46,9% ha sufrido amenazas de muerte o violación.

"Los ataques suelen ser sexistas y centrados en su apariencia y no en sus ideas, y tienen una finalidad que conduce, a menudo, al abandono del espacio digital, con el consiguiente empobrecimiento del debate público y la erosión de la calidad democrática", concluye el informe.

Múltiples formas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado estas conclusiones y ha hecho hincapié en que la "creciente" violencia digital adopta un "modus operandi variado y reforzado en el anonimato y la falta de controles y límites". En este contexto, ha destacado que el informe detecta cuatro formas de actuación en medio del "salvaje oeste digital". Por un lado, campañas de bulos y desinformación, que también puede venir acompañadas de la revelación de la identidad de las mujeres, por ejemplo, de denunciantes de violencia de género o sexual, atacando su privacidad.

Asimismo, existe la violencia sexual explícita, a través de la pornografía violenta hacia las mujeres, o con la difusión no consentida de imágenes o vídeos íntimos o deepfakes a través de la IA. Pero también la "violencia cultural", con una "resignificación terminológica", dado que ahora las 'charos' son las 'brujas' en el siglo XVI, según ha ejemplificado la ministra, o la "romantización de roles tradicionales".

Las soluciones

El estudio indica que la violencia digital se "articula" a través de la manosfera, en referencia al conjunto heterogéneo de comunidades digitales, foros y redes sociales donde se promueven discursos antifeministas y misóginos, y se "amplifica mediante algoritmos que premian la polarización".

Por todo ello, propone cómo responder a este "ataque global", en palabras de la ministra, con una hoja de ruta basada en la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género, una regulación y mayor control sobre las plataformas y una educación preventiva.

Asimismo, el estudio plantea que haya continuidad entre el tratamiento jurídico de la violencia online con respecto a la offline y armonización de medidas y normas en la UE. También propone la implantación de sistemas de verificación de la edad, para proteger a los menores de los contenidos nocivos, y de mecanismos ágiles de retirada de contenidos ilícitos.