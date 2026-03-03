Poner coto a basuras y colonias de gatos: la clave para limitar la cría de los jabalíes

En Catalunya se cazan cada año alrededor de 70.000 jabalíes, una cifra que representa aproximadamente entre el 30% y el 40% del total estimado. Sin embargo, pese a esa presión cinegética, el jabalí, una especie autóctona, mantiene poblaciones altas en numerosas zonas.

Ahora, para reducir las poblaciones hasta un 50%, el Govern ultima una batería de medidas en las que se incluye el incremento de objetivos de caza y la ampliación de la temporada. No obstante, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació admite que no bastará con cazar más jabalíes.

"Además de aumentar el periodo de caza, debemos desarrollar medidas municipales e infraestructurales para reducir la conflictividad de la especie", explica a EL PERIÓDICO Jaume Minguell, director de Bosques y Gestión del Medio.

Políticas municipales

Por eso, Minguell defiende que el plan no puede limitarse a abatir más ejemplares: la gestión debe incorporar una pata municipal para reducir el acceso del jabalí a la comida y limitar entradas a determinados espacios: "No podemos basarnos solo en capturas". El plan del Govern pasa por ordenar y alinear estrategias que algunos ayuntamientos ya aplican, pero de forma desigual.

Basura y colonias de gatos son fuentes de alimentación muy accesibles que contribuyen a que los jabalíes críen con asiduidad

"El jabalí no plantea un problema de densidad, sino de conflictividad, dos aspectos que a menudo sí, pero que no siempre van de la mano", sostiene Minguell. "Este punto condiciona la gestión, que debe acelerarse en puntos en los que la especie causa daños, como en ciertos lugares de las comarcas de Girona", por ejemplo. De hecho, en algunos territorios en los que se registran entradas de los jabalíes en los cultivos, las densidades no superan la media deseada.

"Los conflictos son habituales en zonas urbanas en las que las densidades considerables coinciden con infraestructuras (por el riesgo de accidente), presencia de basura y colonias de gatos", expone el director de Bosques. Estos dos últimos factores son fuentes de alimentación muy accesibles que contribuyen a que los jabalíes críen con más asiduidad y con más éxito.

Trabajo progresivo

A través de la Mesa del Senglar, la conselleria pretende unificar las acciones sobre las infraestructuras y también dificultar el acceso de estos ungulados a la basura o las colonias de gatos. "Realizaremos un trabajo progresivo que se traducirá en planes de mantenimiento para los ayuntamientos", asegura Minguell.

¿Eliminar las colonias de gatos es una posible solución? Pese a que se ha sugerido en algunos lugares concretos, el Govern considera que no tiene por qué ser necesario: "Solo hace falta analizar cómo se mantienen". En cuanto a la basura, los contenedores cerrados suelen ser una buena solución para frenar la presencia de jabalíes. En las carreteras, la principal medida es poner barreras y crear pasos de fauna subterráneos, mientras que en la agricultura, la clave pasa por vallar los campos de más riesgo con mecanismos eficaces ante jabalíes.

Sobre las ayudas económicas de todo este plan de prevención, Minguell explica a este diario que todavía se están estudiando, pese a que ya existen líneas de subvención por parte de las diputaciones. "Se trata de un camino más largo pero imprescindible, porque solo con las capturas no lograremos disminuir las densidades y seguiremos teniendo problemas en muchas comarcas", resume. Otra posibilidad es ofrecer, como mínimo, ayuda burocrática y normativa, puesto que algunos consistorios no tienen capacidad para legislar y actuar sobre carreteras u otros elementos.