La DGT obliga a registrar los patinetes eléctricos: matrícula y sanciones de 800 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el Registro de Vehículos Personales Ligeros (VPL), el instrumento con el que se hace operativa la obligación de asegurar los VMP (patinetes eléctricos). Con el nuevo marco, estos vehículos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, un paso previsto en la Ley 5/2025 (24 de julio), que incorporó a los vehículos al régimen de responsabilidad civil y seguro.

¿Cómo se hace?

Los titulares podrán hacerlo de forma telemática en la sede electrónica de la web de la DGT y el teléfono 060 ofrecerá ayuda a los usuarios en el proceso de registro e inscripción de su VMP en caso de necesitarlo.

Tras completar la inscripción, todos los patinetes eléctricos deberán llevar una etiqueta identificativa con el número único asignado, que será como una matrícula (el número tiene formato M + 4 números + 3 letras). Esa etiqueta se adquirirá en un manipulador de placas habilitado y deberá colocarse en el porta-identificador del vehículo o, en el caso de los patinetes más antiguos, en un lugar visible. Este es el primer cambio relevante porque, por primera vez, la identificación del patinete ya no es voluntaria, pasa a estar estandarizada.

Modelos "certificados" y "no certificados"

El Real Decreto diferencia entre dos grandes tipos de VMP como son los patinetes con certificado de circulación, los modelos que cumplen los requisitos técnicos actuales, que se empezaron a comercializar desde el 22 de enero de 2024. Incorporan una placa de marcaje de fábrica única, permanente y legible. Para registrarlos habrá que aportar los datos del titular, el número de certificado y el número de serie, además de abonar la tasa. A cambio, la DGT emitirá un certificado digital de inscripción.

Control de velocidad de patinetes eléctricos en Burjassot. / A.B.

Los otros, sin certificado de circulación, podrán seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027. Aquí entran muchos patinetes ya en uso, que no cumplen los estándares técnicos actuales y no cuentan con placa de marcaje, pero también deberán inscribirse y también deberán tener seguro. Bastará con adjuntar factura o ficha técnica o fotografía del VMP (además de datos del titular).

Las sanciones

La norma regula igualmente el cambio de titularidad (con un plazo de 30 días) y la baja definitiva, que deberá tramitarse en un centro autorizado de tratamiento de vehículos, encargado de comunicar electrónicamente la destrucción al registro.

Eso sí, no disponer de seguro podrá sancionarse con 202 a 610 euros, y circular sin seguro con multas de 250 a 800 euros, en función de la clasificación legal del vehículo.

En conjunto, el decreto consolida un giro: los patinetes pasan de ser un vehículo “difícil de rastrear” a integrarse en un esquema similar al del resto del tráfico, con identificación, registro y cobertura obligatoria, especialmente pensado para los siniestros y la responsabilidad civil en el entorno urbano.