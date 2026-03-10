Sanidad publica la relación definitiva de resultados de las pruebas MIR: los residentes se incorporarán a su plaza en junio

Aunque se esperaban a finales de marzo, el Ministerio de Sanidad ha adelantado la publicación de los resultados definitivos de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2026. El 99.95% de las personas que se presentaron a las pruebas de acceso, celebradas el pasado 24 de enero, han superado el examen.

En el caso de los Médicos Internos Residentes (MIR), hay 9278 plazas, las estadísticas que da el Ministerio son las siguientes: 16.836 personas fueron admitidas al examen; 15.092 se presentaron a la prueba y 15.084 tienen número de orden para obtener su plaza. Se traduce en un 99,95 % de aprobados, de los cuales un 64,84 % y 35,16%, hombres.

Incorporación en junio

En total, en todas las categorías sanitarias, hay 12.367 plazas de FSE. 35.608 personas fueron admitidas al examen, 30.188 se presentaron y 30.172 obtuvieron número de orden. Se traduce en un 99,95 % de aprobados con un 74,03 % de mujeres y un 25,97% de hombres. En cuanto a las personas que acceden por el turno de discapacidad en las pruebas de FSE, el 27,89% de las presentadas a examen superan la nota de corte.

La incorporación a la plaza adjudicada será, previsiblemente, durante la primera quincena de junio. El ministerio recuerda que es importante que las personas aspirantes tengan en cuenta que, antes de firmar el contrato de residencia, deben haber superado un reconocimiento médico obligatorio realizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del centro donde vayan a incorporarse. Sin haber completado y superado este examen médico no se podrá formalizar el contrato, señala Sanidad.

Elena, la número 1

Por Universidades, en el caso de Medicina, la persona con el número 1 de orden de titulación pertenece a la Rovira i Virgili (Reus, Tarragona). Se trata de Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: "Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo". En el examen del 24 de enero, que no ha estado exento de polémica y sobre el que la Asociación MIR España ha pedido una auditoría, obtuvo una puntuación total de 119, colocándose en el primer puesto de toda España. Ahora se debate entre elegir Endocrinología, Dermatología o Medicina de Familia.

Elena Bianca Ciobanu, la mejor del MIR 2026 / CEDIDA

De origen rumano, llegó a España en el 2000 y comenzó a estudiar Medicina con 34 años; es graduada por la Universitat Rovira i Virgili (Reus) y quiere quedarse a trabajar en Catalunya según confesaba en una entrevista a EL PERIÓDICO. Comenzó a estudiar Medicina en 2018 y se graduó en la Universitat Rovira i Virgili, muy cerca de donde vive. Está contenta, señalaba, pero también un poco incómoda. El ser la número 1 y estar "en primera fila" la está exponiendo demasiado. Y algunos comentarios que está escuchando sobre la puntuación que ha obtenido le están haciendo daño, decía a este diario.