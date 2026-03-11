Una autónoma denuncia su baja de maternidad: "He cobrado 782 euros al mes mientras cuidaba a mi hijo"

El testimonio de la autónoma Rocío Chipont se ha hecho viral en redes sociales tras denunciar públicamente las dificultades que asegura haber tenido para acceder a sus derechos durante el embarazo y la baja por maternidad. Su caso ha reavivado el debate sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia en España, especialmente cuando deciden ser padres.

Chipont, asesora financiera y propietaria de una inmobiliaria, explica que durante los cuatro meses de baja por maternidad recibió una prestación de 1.042,50 euros mensuales. Sin embargo, afirma que cada mes tuvo que pagar la cuota de autónomos de 314 euros, lo que redujo su ingreso real a unos 782 euros.

“Soy autónoma y acabo de terminar mi baja de maternidad. He cobrado 1.042,50 euros al mes, pero me han descontado todos los meses 314 euros de autónomo”, denuncia. Según su relato, esa cantidad es inferior tanto al Salario Mínimo Interprofesional como al Ingreso Mínimo Vital.

La empresaria sostiene que esta situación refleja una desigualdad respecto a los trabajadores por cuenta ajena. “¿Por qué la vida de mi hijo vale menos que la de cualquier trabajador?”, se pregunta en uno de los vídeos que han acumulado cientos de miles de visualizaciones.

Un embarazo con complicaciones

La autónoma también asegura que durante el embarazo sufrió un desprendimiento de placenta con hemorragia y que su médico le recomendó reposo absoluto por riesgo de aborto. Pese a ello, afirma que el episodio no fue reconocido como embarazo de riesgo en los registros que maneja la Seguridad Social.

Según explica, solo se le concedieron dos semanas de baja durante ese periodo y recibió alrededor de 200 euros de prestación. “200 euros es lo que vale la vida de un hijo de autónomo”, lamenta en su testimonio. Chipont relata además que recibió llamadas semanales para comprobar si podía reincorporarse al trabajo cuanto antes. Finalmente decidió volver a trabajar pese al desgaste físico y emocional que describe.

Un error que acabó en penalización

Tras el nacimiento de su hijo, la empresaria asegura que se encontró con otro problema administrativo. Según cuenta, cuando le cargaron la cuota de autónomos del mes en el que dio a luz pensó que se trataba de un error y devolvió el recibo. A partir de ese momento, sostiene que perdió la bonificación del 100% de la cuota que corresponde durante la baja por maternidad, por lo que tuvo que pagar la cuota completa durante todo el periodo.

“Durante cuatro meses he cobrado 782 euros al mes”, explica.

Más allá de su caso concreto, Chipont utiliza su experiencia para cuestionar el sistema actual y las condiciones de los autónomos en España. Entre otras cuestiones, plantea preguntas sobre la conciliación y las obligaciones fiscales del colectivo.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que los costes laborales y las cotizaciones han aumentado en los últimos años, lo que, según diversos expertos y asociaciones empresariales, está generando incertidumbre en muchas pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia. Recordar que son aproximadamente 3,5 millones de autónomos los que trabajan actualmente en España.