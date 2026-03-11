Barcelona cierra los accesos a Collserola tras detectarse el primer caso de peste porcina en el municipio

Por cuarta vez en un mes, el virus de la peste porcina africana (PPA) ha salido del perímetro de la zona de alto riesgo en la provincia de Barcelona, donde había estado contenido durante las primeras semanas. Este miércoles el conseller catalán de Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicado que se ha hallado un jabalí muerto dentro del término municipal de Barcelona, lo que obliga a cerrar los accesos al parque natural de Collserola, que hasta ahora estaba limitado solo por las noches, desde los barrios de la capital catalana que colindan. Las restricciones que se aplican a los municipios de la denominada zona cero se amplían, pues, también a la capital catalana, además de los 18 municipios, del Vallès Occidental y del Baix Llobregat.

Ordeig, que ya ha hablado con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para comunicarles la aparición del nuevo caso positivo y las medidas que ello implica, ha detallado que se trata del mismo foco que la semana pasada se detectó en Sant Just Desvern. "Hablamos de un único caso, de momento, que está justo en el límite con ese término municipal vecino", ha dicho el titular de Agricultura, que ha adelantado que este jueves se harán públicas exactamente las limitaciones de acceso al parque natural.

"Los vecinos de la zona, los negocios que se encuentran allí no van a tener ningún problema para seguir llevando una vida normal", ha asegurado Ordeig. Eso sí, ha reiterado, "habrá que tomar medidas porque ahora en esa zona se intensificarán las capturas, se colocarán más trampas para tratar de atrapar a cuantos jabalíes sea posible y ese trabajo no se puede hacer si hay gente por ahí". "Vamos a ser muy contundentes en las labores de captura", ha afirmado.

A la espera de reunirse con los responsables del parque natural, con expertos en PPA, con representantes del Ministerio de Agricultura, para coordinar todas las acciones, el miembro del Govern ha reclamado la "comprensión de los ciudadanos", les ha pedido que en la medida de lo posible traten de no dejar comida al alcance de los jabalíes y que limiten sus salidas a zonas boscosas y a rieras, que es por donde suelen moverse estos animales. "Va a ser imposible blindar, por ejemplo, el barrio de La Floresta, porque allí no se pueden colocar vallas, pero hay que tratar de reducir la movilidad", ha dicho.

Cuarenta millones gastados en crisis ganaderas

Desde que el pasado octubre se declarara el primer caso de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Girona y hasta hoy, con la llegada mientras tanto, de la gripe aviar en Lleida y de la peste porcina en Barcelona, la Conselleria d'Agricultura ha invertido ya en torno a 40 millones de euros en ayudas a los ganaderos y materiales para la erradicación, sin contar con el coste de las más de 300 personas que aún hoy siguen trabajando sobre el terreno para combatir la PPA.

"Hemos analizado la evolución de la peste porcina en otros países y hemos visto que, en nuestro caso, el mar nos facilita el control, pero el hecho de que se haya declarado en una área metropolitana muy poblada, en cambio, lo dificulta", ha reflexionado Ordeig, que ha insistido, una vez más, en que "hay que reaccionar rápido y mantener la estrategia prevista", en la que el control de la población de jabalíes en Collserola es un factor clave.

Por el momento, el virus no ha alcanzado a ninguna explotación de ganado porcino, por lo que la lonja de precios de Mercolleida, que es la que marca el importe de referencia en el sector, sigue manteniendo los precios en niveles similares a los de las últimas semanas. Con todo, los productores de cerdos españoles aseguran que desde que se declaró el primer caso el pasado 28 de noviembre en Cerdanyola del Vallès ya han dejado de ingresar un 33% de lo que tenían previsto, sobre todo porque son varios los países que han cerrado sus fronteras a la carne de cerdo española.