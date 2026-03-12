Condenados por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos

En España la escolarización es obligatoria entre los 6 y 16 años. Entre los cursos 2020-21 y 2023-24, cuando se encontraba dentro de ese rango de edad, un menor faltó de manera reiterada a clase y acumuló un importante absentismo escolar que sus padres no atajaron, pese a que este control forma parte de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad. Los padres comparecieron este lunes en el Penal 1 de Ourense y admitieron su responsabilidad. Sin antecedentes penales, se conformaron con una condena de tres meses de prisión, una pena sin efectos en la práctica y que queda suspendida, con la condición de que ninguno de los dos cometa ningún delito durante dos años. Los progenitores aceptan una sentencia que los condena por un delito de abandono de familia, en la modalidad de absentismo escolar.

Cuando el menor se encontraba escolarizado en un centro de la provincia de Ourense, matriculado en Sexto de Primaria en el curso 2020-21, no acudió a clases de manera injustificada durante los dos primeros trimestres de ese año escolar. En septiembre y octubre, el porcentaje de inasistencia alcanzó el 100%. En noviembre de ese curso el nivel de absentismo fue del 71%, mientras que en diciembre se situó en un 65%. En enero, febrero y marzo de 2021, las faltas al colegio llegaron al 100%, según los hechos que se consideran probados tras el acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa, aceptado por la pareja.

Absentismo escolar

El curso siguiente, el menor se encontraba matriculado en Secundaria en un instituto de Ourense. No acudió a clase, sin justificación, con un 45% de ausencias en septiembre, un 21% en octubre, un 17% en noviembre y un 34% en diciembre de 2021. En el segundo y tercer trimestres, la inasistencia fue del 38% durante el mes de enero de 2022, del 26% en febrero, del 30% en marzo, del 36% en abril, de un 27% en el mes de mayo, y de un 42% en junio de 2022.

El absentismo del menor continuó en el año escolar siguiente, en el que el chico seguía en el mismo nivel de ESO. El porcentaje de ausencias sin justificación al aula llegó al 27% en septiembre, fue del 49% en octubre, del 37% en noviembre, del 39% en diciembre, del 44% en el mes de enero, del 26% en febrero, se situó en el 39% en marzo, alcanzó un 29% en abril, bajó al 15% en mayo de 2023 y ascendió al 34% en junio.

En el curso siguiente, el 2023-24, con el chico en 2º de ESO, el absentismo en septiembre se situó en el 43%. Fue escolarizado en otro instituto y también allí acumuló faltas sin justificar, con un 7% de ausencias en octubre, un 66% en noviembre y un 72% en diciembre.

El escrito de conclusiones de la Fiscalía señala que tanto el personal académico de los distintos centros educativos en los que el menor acumuló las faltas a clase, como los servicios sociales municipales, mantuvieron contactos con los padres para informarles de que era obligatorio que el menor acudiese al aula, pero la situación se prolongó durante cuatro cursos.