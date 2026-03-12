Sale a la luz cómo se conocieron Mbappé y Ester Expósito: "Todo empezó en el vestuario del Real Madrid"

La relación entre Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y Ester Expósito, actriz española, está acaparando todas las miradas. Hasta Pep Guardiola es conocedor de la historia, y así lo demostró en la sala de prensa previa al partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu: "¿Es importante mi opinión sobre que se vaya a París? Según sé, no fue solo...".

La rumorología sobre una posible relación comenzó a cobrar fuerza gracias a la cuenta de Twitter @AQABABE, que compartió varias imágenes en las que ambos aparecían juntos, mostrando una evidente complicidad durante un viaje romántico a París, mientras el jugador se recuperaba. Horas después, se reveló que ya se habían encontrado en Madrid el 25 de febrero, cuando cenaron en el exclusivo 'rooftop' del hotel Pullman.

Las últimas imágenes de la pareja fueron captadas cuando se subieron a un taxi en París con rumbo al aeropuerto, y posteriormente llegaron juntos al aeropuerto de Madrid. Desde ese momento, se les ha perdido la pista, pero la relación sigue siendo tema de conversación, y cada día surgen nuevos detalles.

Ahora se ha filtrado información sobre el lujoso hotel en el que se hospedaron en París: Le Royal Monceau, un establecimiento de cinco estrellas situado a pocos metros de los Campos Elíseos. Según el programa 'El tiempo justo', la pareja reservó una de las suites más exclusivas, valorada en 21.000 euros por noche.

Esta mañana, la revista 'Semana' ha publicado imágenes inéditas de ambos y el director, Jorge Borrajo, expuso en 'El tiempo justo' que "dejan claro que entre ellos hay un romance".

Mbappé y Ester Expósito, pillados en París. / SPORT

"Hasta ahora habíamos visto imágenes de ellos entrando y saliendo por separado de hoteles, imágenes poco nítidas entre ellos, incluso dentro de una furgoneta los dos, bajando del mismo avión con más gente, pero faltaban las imágenes en las que dijéramos: 'Aquí hay tomates'; y en estas sí", compartió el director de la revista 'Semana'.

Quiso dejar claro que en las fotografías "se ven muchísimos gestos de complicidad y miradas como a todos nos gustarían que nos miraran".

Así se conocieron Mbappé y Ester Expósito

Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo', destapó cómo se conocieron: "Me cuentan que Kylian estaba muy interesado en la actriz; tanto es así que llegó a preguntar a sus compañeros de equipo, en el vestuario, por la actriz porque la tenía fichada en sus redes sociales".

"Pregunta por ella y el contacto empieza a fluir a través de los perfiles de las redes", reveló. Además, señaló que ya han tenido "siete u ocho citas", y que siempre han estado planeadas por él.