El Arzobispado de Burgos denuncia el "deterioro" del convento de Belorado: "Se han llevado prácticamente todo"

El Arzobispado de Burgos ha lamentado "el estado muy deteriorado" en el que ha encontrado el monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) después de que fuera abandonado por las monjas cismáticas horas antes de que fuera a ser desalojado por la autoridad judicial.

Los abogados de las exreligiosas han entregado este jueves a los representantes del arzobispo Mario Iceta, como comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, las llaves del convento burgalés, en cumplimiento de la sentencia del pasado 31 de julio que obliga a las exmonjas a desalojarlo.

Según explican desde el Arzobispado, faltan muebles, documentos, casi el archivo completo de la iglesia y retablos. "Se han llevado prácticamente todo", ha lamentado un portavoz, que ha recordado que la falta de los objetos de valor y las obras de arte forma parte de la investigación abierta por la Guardia Civil que acabó con dos exmonjas detenidas.

Desde el Arzobispado se ha remitido a los medios de comunicación numerosas imágenes que atestiguan "la falta de algunos muebles y de electrodomésticos, así como la suciedad general con la que se ha encontrado el inmueble".

Uno de los estantes vacíos del convento de Belorado tras la marcha de las monjas cismáticas. / EL PERIÓDICO

"La letrada de la Administración de Justicia ha levantado acta de todo lo acontecido. Después de realizar el oportuno inventario de bienes, los servicios jurídicos analizarán la situación y se procederá en consecuencia para recuperar aquellos elementos pertenecientes a la comunidad religiosa que no se encontraren en el Monasterio", han señalado desde la Oficina de Iceta.

El futuro del Monasterio dependerá de la decisión que adopte la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu en la que sigue integrado el Monasterio de Santa Clara de Belorado. La comunidad monástica, legítima propietaria del Monasterio, sigue compuesta por las hermanas mayores que no secundaron el cisma y que actualmente residen en distintos Monasterios de la Federación", precisan desde el Arzobispado.

Entretanto, las monjas cismáticas se han trasladado a un pueblo de Toledo, Puebla de Montalbán, a la casa familiar de una de ellas, para poder valorar cuál va a ser su próximo destino. Dentro de una campaña lanzada hacer varias semanas, las ex religiosas han recibido numerosas ofertas de residencias en España y el extranjero para poder continuar con su "vida en comunidad".