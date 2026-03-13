Susto con Cecilia Sopeña: la influencer pierde el control de su bicicleta y cae al borde de un barranco
La influencer cae mientras montaba en bicicleta cerca del mar
David Cruz
La ciclista e influencer Cecilia Sopeña ha vivido uno de los momentos más tensos desde que comparte su día a día sobre una bicicleta. La creadora de contenido sufrió un aparatoso resbalón mientras rodaba por un camino junto al mar, quedándose a muy pocos metros de un barranco que pudo haberle costado la vida.
El momento además quedó grabado por una cámara 360 colocada en su bicicleta, por lo que ahora podemos ver con detalle lo ocurrido.
Aunque todo quedó en un enorme susto, las imágenes ha generado mucha preocupación entre sus seguidores en redes sociales, quienes le piden que extreme la preocupación.
Una caída en una zona muy peligrosa
En el vídeo que ilustra la noticia se puede ver a la ciclista pedaleando por un camino rocoso con una fuerte pendiente que da hacia el mar. El terreno estaba cubierto de gravilla, provocando que en un momento dado perdiera el control de la bicicleta.
Tras resbalar, Sopeña cayó al suelo y comenzó a deslizarse pendiente abajo en dirección al barranco. Como podrás imaginar, la situación fue especialmente delicada para la influencer.
Aunque intentó frenar la caída sujetando su bicicleta con una mano mientras con la otra intentaba agarrarse a las rocas, no fue fácil detenerse completamente y el accidente pudo terminar de la peor forma posible. Finalmente consiguó engancharse en una zona más estable del terreno, salvando su vida in extremis.
Su perrita estaba con ella justo en ese momento y la reacción del animal no pudo ser más ejemplar. Al ver lo ocurrido, bajó entre las rocas hasta donde estaba Sopeña, permaneciendo a su lado hasta comprobar que estaba sana y salva.
Cuando Sopeña se recuperó del susto y recuperó la estabilidad, la influencer no dejó de abrazar y besar a su mascota, demostrando que es una compañera de lujo.
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