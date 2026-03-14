El Javier Milei de Castellón: Carlos Latre impulsa a 'Torrente, presidente' en un estreno histórico

El fenómeno Torrente ha vuelto a las salas de cine y lo ha hecho con un sello muy de la tierra. Carlos Latre, el polifacético cómico y actor de Castellón, es una de los protagonistas en el arrollador éxito de 'Torrente, presidente'.

El regreso de la saga más irreverente del cine nacional ha pulverizado todos los registros y ha hecho historia en su primer día en cartelera al recaudar 2,4 millones de euros y congregar a 300.000 espectadores, convirtiéndose oficialmente en el mejor estreno del cine español en los últimos 15 años.

De Pepito Torrente a Javier Milei

Para el público de Castellón, la presencia de Latre tiene un valor especial. El actor, que en su día interpretó a Pepito Torrente (hijo del protagonista) en Torrente 3: el protector, repite ahora bajo la piel del mandatario argentino Javier Milei, en lo que promete ser uno de los momentos más comentados de esta sátira sobre el poder y el populismo.

Un reparto de cameos históricos

Latre no está solo en este despliegue. La lista de apariciones es una de las más extensas de toda la saga. Entre los nombres que acompañan a José Luis Torrente figuran rostros conocidos que repiten, como Kiko Rivera, Pablo Motos, Florentino Fernández, Alec Baldwin o Javier Cámara, junto a nuevas incorporaciones como Esther Cañadas, Bertín Osborne, Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera o el Gran Wyoming, e incluso la presencia de Mariano Rajoy.

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Especialmente emotiva es la aparición de Fernando Esteso. El histórico cómico rodó su cameo antes de su fallecimiento a comienzos de este 2026, convirtiendo a 'Torrente, presidente' en su última intervención en la gran pantalla.