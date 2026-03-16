El Rey entrega las Becas Iberdrola, que impulsan el talento y la empleabilidad de 81 jóvenes

El Rey Felipe VI ha entregado este lunes las becas de formación impulsadas por Iberdrola para el curso 2025-2026. Son ayudas económicas que tienen como objetivo identificar, impulsar y ayudar en su formación y desarrollo a jóvenes altamente cualificados en áreas claves para la electrificación como las redes, las energías limpias, el almacenamiento, la digitalización o la inteligencia artificial.

Los becados son 81 estudiantes, de nueve nacionalidades distintas, expertos en varios ámbitos, entre ellos en la construcción de energía más segura, de más calidad o en la construcción ciudades más limpias.

Las becas Iberdrola se reparten en varios programas: Becas Internacionales Máster de Iberdrola; Becas de Prácticas del Máster en Smart Grids; Becas ICAI; Programa de Graduados; Programa de Aprendices Universitarios; las Escuelas de Electricistas; Becas Exe Stem Mujer, o Becas de la Fundación Carolina, entre otros.

La iniciativa se enmarca en las políticas de gestión de personal reconocidas con el sello Top Employer Enterprise por segundo año consecutivo y, en repetidas ocasiones, como la empresa del sector con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en España, según el estudio Merco Talento.

Un sector clave

El evento se ha celebrado en el Campus Iberdrola, situado en San Agustín de Guadalix (Madrid), donde Felipe VI ha entregado las becas acompañado por el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, y por el presidente de la compañía, Ignacio Galán, quien ha destacado que con este programa Ibedrola impulsa "la formación y el empleo de profesionales en un sector clave, que vive el mayor ciclo de inversión y crecimiento de su historia gracias a la electrificación".

"A través de este programa, cientos de personas ya se han formado en tecnologías de redes, generación y almacenamiento energético, así como en ámbitos como la inteligencia artificial", ha destacado. A su vez, ha subrayado que la entrega de becas se produce en un año especialmente significativo para la compañía.

"Celebramos 125 años de compromiso con las personas, trabajando junto a centros académicos de excelencia, con empresas proveedoras que generan medio millón de empleos en todo el mundo vinculados a nuestra actividad, 125.000 de ellos en España, y con fundaciones y ONG con las que desarrollamos una intensa actividad social, además de defender valores como la igualdad a través del deporte".

15.000 profesionales

La compañía prevé incorporar 15.000 profesionales hasta 2028, destinar 65.000 millones de euros a compras a proveedores y generar una contribución fiscal de 40.000 millones de euros en el mismo periodo.

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En el acto, la periodista Esther Vaquero ha conducido una mesa redonda centrada en la importancia del talento para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, en la que han participado Jim MacDonald, rector y vicerector emerito de la Universidad de Strathclyde; Begoña Arana, fundadora y directora general de Betania; Sandra Sánchez, campeona olímpica de kárate y Javier Ormazabal, presidente de Ordazabal y del Grupo Velatia, todos ellos relacionados, de una manera u otra, con Iberdrola.