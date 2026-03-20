Víctimas de Adamuz se manifiestan este viernes en Huelva con el lema 'Memoria, verdad y justicia'

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz saldrá a la calle este viernes desde las 18,00 horas con una manifestación bajo el lema 'Memoria, verdad y justicia', un acto convocado para honrar a los fallecidos, reclamar seguridad ferroviaria y exigir que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido en el siniestro.

La manifestación se iniciará en la estación de tren de Huelva y finalizará en la plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación ha animado a toda la ciudadanía para que acompañen a esta manifestación, aunque ha incidido en que "no es una manifestación política" ni quieren contar con su presencia.

Además, ha señalado que no va a ser la única acción que van a emprender, ya que están ultimando más actividades con el objetivo de que "no se olvide lo que pasó".

Respuesta institucional y apoyo a las víctimas

Así, la asociación ha explicado que las víctimas "siguen sin una respuesta institucional a la altura de la gravedad de lo ocurrido". Transcurridas varias semanas desde el accidente, "las víctimas continúan enfrentándose a un escenario de descoordinación, incertidumbre, contradicciones y falta de acompañamiento efectivo por parte de las instituciones y administraciones públicas implicadas".

En este contexto, la asociación señala la responsabilidad compartida de los distintos actores del sistema ferroviario y administrativo, por lo que "la existencia de múltiples organismos no puede traducirse en una dilución de responsabilidades".

Además, han incidido en que "existe una situación de abandono y desamparo institucional" a lo que se suma "la ausencia de una presencia institucional al más alto nivel y de un reconocimiento oficial". Las víctimas "siguen esperando" un acto de homenaje en condiciones por parte del Estado, incluido el Ministerio de Transportes, "cuyos responsables aún no han dado la cara".

Así, han indicado que las víctimas están soportando "información incompleta o contradictoria sobre lo ocurrido; ausencia de protocolos claros para accidentes de esta magnitud y naturaleza; falta de coordinación entre comunidades autónomas en la atención sanitaria; acceso desigual, lento y descoordinado a tratamientos y rehabilitación; presunta retirada o alteración de pruebas que quizás puedan ser determinantes para esclarecer las causas del siniestro".

También han lamentado "procedimientos administrativos que avanzan con una lentitud inexplicable, incompatible con la situación; y ausencia de interlocución clara, seguimiento institucional y acompañamiento efectivo a las víctimas; falta de reconocimiento y aplicación de los derechos de las víctimas establecidos en el Estatuto de las Víctimas y en la normativa europea".

Falta de explicaciones y vías legales

Por otro lado, señalan que "especialmente grave" resulta "la falta de explicaciones y asunción de responsabilidades ante la descoordinación en emergencias la noche del siniestro", ya que "pasaron más de 45 minutos para atender al Iryo y más de una hora y cuarto para identificar y asistir al Alvia".

Ante esta situación, la asociación ha anunciado que ha contratado los servicios de Administrativando Abogados, despacho a nivel nacional especializado en exigir responsabilidades a la Administración pública y que es dirigido por el abogado Antonio Benítez Ostos, firma que está defendiendo el procedimiento contencioso-administrativo en el Caso Alvia.

Ello con el objetivo de iniciar todas las vías legales disponibles "frente a la inacción y deficiencias palmarias de las Administraciones Públicas que deberían estar interviniendo y cooperando con las víctimas de forma activa y conforme marca la legislación vigente".

La asociación exige, además, la creación inmediata de una oficina específica de atención a las víctimas, que actúe como punto único de referencia, coordine a todas las administraciones implicadas y garantice un seguimiento real, continuo y eficaz de cada caso.

Por otro lado, la entidad insiste en que "no se trata únicamente de esclarecer lo sucedido el día del siniestro", sino de "conocer la verdad para que hechos como este no vuelvan a repetirse y para garantizar que el sistema ferroviario sea plenamente seguro".

Apoyo de Plataforma del AVE

La Plataforma de la llegada del AVE a Huelva ha mostrado su apoyo a la manifestación porque, como ha señalado su presidente, Salvador Romero, las víctimas "no se deben sentir en ningún momento solas", sino que "toda la ciudadanía, especialmente la provincia de Huelva, que tan gravemente se ha visto afectada por este accidente, "responda a esta convocatoria"

"Lo primero es que no caigan en el olvido las víctimas mortales y las que afortunadamente han sobrevivido; y, por otro lado, apoyamos que los hechos se esclarezcan y que puedan tener una respuesta de la justicia y de los técnicos de por qué se ha producido este gravísimo accidente", ha incidido.

Autobús desde Punta Umbría

Asimismo, el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) facilitará un autobús gratuito para que los vecinos y vecinas del municipio puedan asistir a la manifestación. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha afirmado que el Consistorio ha organizado este desplazamiento "respondiendo a la petición de ciudadanos y colectivos sensibilizados con la causa, en un municipio especialmente golpeado por esta tragedia".

El autobús partirá desde la puerta del Ayuntamiento, a las 17,00 horas en dirección a la capital onubense, donde la movilización comenzará a las 18,00 horas desde la estación de tren. Se ruega a los interesados que acudan con media hora de antelación a esta salida, en torno a las 16,30 horas, para que el bus pueda viajar puntual hacia Huelva. Una vez terminada la convocatoria, el autobús realizará el camino de vuelta hasta Punta Umbría.

Movilización ciudadana y memoria

Hernández Cansino ha destacado el compromiso de este equipo de Gobierno "con la memoria, la verdad y la justicia, así como con el acompañamiento a las familias afectadas por una tragedia que ha marcado profundamente al pueblo".

Igualmente, ha animado a la ciudadanía a participar en esta convocatoria "desde el respeto, la unidad y la solidaridad", insistiendo en la importancia de "seguir alzando la voz para que se esclarezcan los hechos y se garanticen todas las medidas necesarias para la seguridad en el transporte ferroviario".