Adiós al DNI: La Policía Nacional confirma la fecha en la que ya podrás identifcarte con el móvil

El proceso de digitalización en España alcanza un hito histórico. Tras un año de convivencia y adaptación, la Policía Nacional ha confirmado que el próximo 2 de abril de 2026 finaliza el periodo de transición para el Documento Nacional de Identidad digital. A partir de esa fecha, portar el DNI en el teléfono móvil no será solo una opción cómoda para el ciudadano, sino un derecho plenamente respaldado por la ley que nadie podrá cuestionar "al otro lado del mostrador".

Hasta ahora, muchos usuarios de la aplicación oficial MiDNI se encontraban con reticencias en hoteles, bancos o incluso en algunas administraciones públicas que alegaban desconocimiento o falta de sistemas adaptados. Esa barrera desaparece legalmente en pocos días.

La normativa es clara: desde el 2 de abril, cualquier entidad pública o privada —desde un ayuntamiento hasta una empresa de alquiler de vehículos— está obligada a aceptar la acreditación digital. Para el ciudadano, el uso de la app sigue siendo voluntario y podrá seguir utilizando su tarjeta de plástico si así lo desea; sin embargo, la validez legal de ambas versiones será exactamente la misma para trámites presenciales.

¿Qué podrás hacer (y qué no) con MiDNI?

La gran ventaja de este cambio es la posibilidad de "dejar la cartera en casa". La aplicación realiza una conexión en tiempo real con los servidores de la Policía, generando datos firmados digitalmente que impiden cualquier tipo de manipulación o falsificación.

Trámites permitidos desde el 2 de abril:

Identificación oficial: Ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Gestiones administrativas: Trámites en Ayuntamientos, Universidades y centros docentes.

Trámites en Ayuntamientos, Universidades y centros docentes. Sector privado: Registro en hoteles, apertura de cuentas bancarias, contratación de seguros o firmas de hipotecas.

Registro en hoteles, apertura de cuentas bancarias, contratación de seguros o firmas de hipotecas. Ocio y servicios: Acceso a establecimientos para acreditar mayoría de edad, compra de billetes nominativos y recogida de paquetería.

Acceso a establecimientos para acreditar mayoría de edad, compra de billetes nominativos y recogida de paquetería. Derecho al voto: Podrás identificarte en las mesas electorales con la pantalla de tu smartphone.

No obstante, existen excepciones importantes. El DNI digital no sustituye al físico en viajes al extranjero (donde sigue siendo necesario el soporte físico o el pasaporte) ni permite, por el momento, realizar operaciones de firma o autenticación remota desde casa.

Guía rápida: Cómo activar tu DNI digital en 5 minutos

Para llegar al 2 de abril con los deberes hechos, el proceso de configuración es sencillo y gratuito. Solo necesitas descargar la app MiDNI (disponible en iOS y Android) y seguir estos pasos:

Registro de datos: Introduce tu número de DNI y el número de soporte que aparece en tu tarjeta física.

Seguridad biométrica: Deberás crear una contraseña de al menos 8 caracteres y, para mayor comodidad, activar el acceso mediante huella dactilar o reconocimiento facial.

Vinculación por SMS: Recibirás un código de verificación en tu móvil para completar el proceso.

Noticias relacionadas

Si prefieres realizar el trámite de forma presencial o encuentras errores en la vía online, puedes acudir a los Puestos de Actualización de Documentación (PAD) situados en las comisarías de la Policía Nacional, donde el proceso de vinculación se realiza de forma guiada y segura.