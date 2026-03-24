Primeras reacciones a la bicicleta eléctrica de hasta 100 kilómetros de autonomía de Lidl: "Insuperable por este precio"

Lidl vuelve a situarse en el centro de la atención con uno de esos productos llamados a despertar interés entre los clientes desde el primer día. En esta ocasión, la cadena alemana ha puesto el foco en la movilidad urbana con una bicicleta eléctrica pensada para el uso diario, una propuesta que ha generado expectación por su combinación de equipamiento, autonomía y precio.

El modelo en cuestión es la CRIVIT Urban E-Bike X.3, una bicicleta eléctrica urbana concebida para desplazamientos cotidianos, como ir al trabajo, hacer recados o moverse por la ciudad de una forma más ágil. Monta una batería de 355 Wh con celdas LG, funciona con 36 V y ofrece una autonomía de hasta 100 kilómetros, con una velocidad máxima aproximada de 25 km/h.

Imagen de la bicicleta. / LIDL

Uno de los aspectos más destacados es que la batería está situada detrás del tubo del sillín, va asegurada con cerradura y se puede extraer fácilmente para cargarla, con un tiempo de carga de 3,5 horas. A ello se suma un motor de buje trasero Mivice M080 de 250 W y 40 Nm, junto a un sensor de par que ajusta la asistencia al pedaleo para lograr una conducción más natural.

La bicicleta incorpora tres niveles de asistencia, ECO, TOUR y RACE, además de una función Boost de hasta 20 segundos para contar con apoyo máximo en momentos puntuales. El cambio entre modos se realiza mediante microbotones en el manillar, sin necesidad de retirar las manos, mientras que la pantalla LED integrada muestra el nivel de batería y el modo de asistencia seleccionado.

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El producto llega con un precio de poco más de 1.000 euros, uno de los elementos que más interés ha despertado en torno a este lanzamiento. Entre los comentarios de algunos usuarios recogidos en los textos facilitados, se destaca que es “una bicicleta eléctrica de excelente calidad para el día a día”, con un “manejo fantástico”, capaz de superar cuestas con facilidad, “fácil e intuitiva de usar” y con una “relación calidad-precio inmejorable”. También se señala que es “fácil de montar y funciona perfectamente”.