Hasta el 50% de los pacientes con hepatitis D ya tiene cirrosis en el momento del diagnóstico: "Confirma su carácter agresivo"

Siete sociedades científicas se han unido para elaborar el primer consenso nacional sobre hepatitis Delta (VHD) en España, un documento que advierte de que entre el 30 y el 50% de los pacientes ya tiene daño hepático avanzado -cirrosis- en el momento del diagnóstico, lo que "evidencia la gravedad de la infección". La dolencia, que solo puede afectar a las personas con hepatitis B, es la forma más grave de hepatitis viral crónica y está considerada una enfermedad rara por su baja prevalencia. En España, la padecen entre 5.000 y 7.000 pacientes.

Aunque España es un país de baja prevalencia de hepatitis B -entre el 0,22% (90.000 personas) y el 0,5% (190.000), según diferentes estudios-, la hepatitis D constituye "un importante problema de salud pública por su elevada morbimortalidad y su mayor riesgo de evolución hacia complicaciones graves, como la cirrosis o el carcinoma hepatocelular, incluso en edades más tempranas", advierten los expertos.

Rápida progresión

El consenso de las sociedades científicas advierte de la rápida progresión de la enfermedad: un tercio de los pacientes con hepatitis D crónica desarrolla cirrosis en menos de una década, lo que confirma "su carácter especialmente agresivo" frente a otras hepatitis víricas.

El documento ha sido suscrito por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC, a través de GEHEP), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP).

Cribado sistemático

Los expertos -los doctores Sabela Lens, Federico García, Juanjo Mascort, Marta Casado, Carolina Freyre, Alicia Lázaro, Gema Muñoz, Cristina Molera, Javier García-Samaniego y María Buti- subrayan la necesidad de realizar cribado sistemático del virus delta en todas las personas con hepatitis B.

Los especialistas indican que "persisten importantes desigualdades en el diagnóstico precoz, el acceso al tratamiento y el seguimiento adecuado de los pacientes"

Entre las conclusiones del documento, los especialistas indican que "persisten importantes desigualdades en el diagnóstico precoz, el acceso al tratamiento y el seguimiento adecuado de los pacientes, lo que dificulta avanzar hacia los objetivos de eliminación de las hepatitis víricas", fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2030.

Avances terapéuticos

Asimismo, el consenso pone en valor los avances terapéuticos recientes en hepatitis D, al tiempo que insiste en la necesidad de garantizar un acceso equitativo a estas opciones y de reforzar la coordinación entre atención primaria y hospitalaria para mejorar los resultados en salud.

El doctor Javier García-Samaniego, jefe de Sección de Hepatología del Hospital La Paz de Madrid y coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, destaca la relevancia de este trabajo conjunto: "Este primer consenso supone un paso decisivo para mejorar el abordaje de la hepatitis delta en nuestro país, ya que por primera vez establece recomendaciones comunes y coordinadas entre todas las especialidades implicadas".

Primer registro

Este mismo martes se ha dado a conocer que la Asociación Española para el Estudio del Hígado ha puesto en marcha HEPA-B, el primer Registro Nacional de Hepatitis B creado en España, una herramienta inédita hasta ahora y que permitirá obtener una fotografía real de la situación de esta infección viral en nuestro país.

En España la vacuna frente a la hepatitis B está incluida en el calendario desde 1998, lo que ha originado un descenso progresivo de la prevalencia

En España la vacuna frente a la hepatitis B está incluida en el calendario desde 1998, lo que ha originado un descenso progresivo de la prevalencia en los últimos años. Sin embargo, la AEEH observa que se está produciendo "un ligero repunte de los casos de infección por el virus, debido a los fenómenos migratorios desde países de elevada endemicidad donde no existe vacunación sistemática, fundamentalmente población subsahariana, asiática y también de algunos países del Este de Europa".

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Además, "hay un segmento de la población española que está sin vacunar, que es la población de mayores de 30 años, autóctona, que es susceptible de infectarse", señala Marta Casado, directora del Registro de Hepatitis de la AEEH y hepatóloga en el Hospital de Almería. En este grupo, solo los colectivos de riesgo recibieron la vacuna en su momento hace unos años, lo que aumenta la vulnerabilidad ante nuevas cadenas de transmisión.