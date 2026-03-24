El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza paralizar la eutanasia de la joven Noelia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha rechazado que se paralice la eutanasia de Noelia, la joven parapléjica de 24 años que lleva esperando desde hace más de un año y medio la muerte digna por la oposición de su padre. Su padre, a través de la asociación Abogados Cristianos, se ha opuesto a su decisión, pero la justicia europea ha desestimado la medida cautelar solicitada para paralizar el proceso iniciado por su hija.

Según fuentes judiciales citadas por la cadena SER, la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, que representa a la familia de Noelia, ha recibido un varapalo del TEDH, tras recibir la solicitud hace tres semanas para que paralizase la eutanasia de Noelia, que ha sido avalada por todas las instancias médicas y judiciales en España.

Tribunal Supremo

El padre de Noelia, que sufre paraplejia, lleva 20 meses tratando de anular las decisiones del Tribunal Supremo, adonde llegó tras los recursos que este ha ido presentando. La Generalitat había activado el protocolo para aplicar la eutanasia a la joven, a finales del pasado mes de enero, después de que el Alto Tribunal se pronunciara por el respeto de la decisión de la mujer, en plenas capacidades mentales.

Las autoridades sanitarias catalanas ya tienen designado la médico responsable que apoyará la muerte asistida a la paciente, que ha sufrido un empeoramiento de su estado de salud en los últimos meses debido a la larga la espera judicial. El caso se ha llevado con absoluto secretismo y se desconoce si se ha practicado ya.

Batalla judicial

El de Noelia es otro de los casos de eutanasia correspondientes al ámbito de la salud menta. Ls dificultades no han derivado de su evaluación, sino de la batalla judicial que ha emprendido su progenitor para parar una resolución positiva ya concedida. Noelia ingresó con 13 años en centros de acogida y, años más tarde, quedó parapléjica tras un intento de suicidio después de haber sufrido una agresión sexual grupal.

La joven catalana vive un sufrimiento "grave, crónico e incapacitante" acreditado por la comisión de la eutanasia y el alto tribunal. Ya antes de quedarse en silla de ruedas tenía problemas de salud mental, pues padecía un trastorno límite de la personalidad.

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El pasado 29 de enero, el Tribunal Supremo no admitió el recurso del padre, como tampoco lo hizo el 20 de febrero el Tribunal Constitucional. La Sala Segunda, en sesión extraordinaria y por unanimidad, decidió no admitir a trámite la impugnación del hombre y la eutanasia de Noelia es inapelable.