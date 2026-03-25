Las mujeres ya no lloran, pero hay fractura: pique entre Madrid y Gobierno por los conciertos de Shakira

Shakira se fue de Barcelona hace ahora casi tres años tras su sonada ruptura con Piqué. Antes de eso, llevaba otros cinco años sin actuar en nuestro país; una racha de 8 años que se romperá el próximo verano con una serie de seis conciertos en Madrid. Será del 18 al 27 de septiembre en el recinto Iberdrola Music de Villaverde, donde la organización levantará en tiempo récord (69 días contados, concretamente) el ya bautizado como Estadio Shakira, una suerte de parque temático en honor a la diva colombiana.

Los fans y las administraciones madrileñas han acogida la noticia con los brazos abiertos, una sonrisa y apretones de manos. No así el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín. Primero dirigiéndose a los medios y, después, directamente al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el representante gubernamental ha pedido ya dos veces que no se autoricen ni estos ni otros eventos masivos en el recinto hasta que no se mejoren las condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad.

"Ayuso y Almeida tienen que tomarse muy en serio la seguridad de los asistentes a los grandes eventos en la Comunidad de Madrid. No puede ser que ahora estén facilitando el que en un espacio como el Iberdrola Music, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fan, ahora se vaya a poder celebrar una serie de conciertos que tienen exactamente esas características", reprochó ayer Martín.

Almeida no ha respondido a esta última provocación, pero sí lo hizo a la anterior. El viernes pasado, el regidor popular afirmó que le abre las puertas de Madrid "de par en par" a Shakira, y calificó de "irresponsables" las declaraciones del delegado del Gobierno. "Es inaceptable que sin saber cuáles son las condiciones o qué es lo que requiere la infraestructura del estadio, el delegado diga ya que en un determinado lugar no se va a ubicar", criticó un Almeida para quien Martín solo busca "torpedear cualquier evento" que pueda haber en la ciudad.

En el asunto ha entrado también el Ejecutivo autonómico. Para el Gobierno de Ayuso la serie de conciertos de Shakira suponen un respaldo a dos de sus más decididas apuestas, la consolidación de Madrid como sede de eventos de alcance global y su emplazamiento en el circuito de grandes ciudades internacionales; así como su posicionamiento como nexo con Latinoamérica, un empeño personal de la presidenta madrileña que tiene tanto de turístico y comercial como de ideológico. Este mismo lunes, en un encuentro con universitarios organizado por las Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ayuso se refería expresamente a la cantante colombiana, a Bad Bunny o a Rosalía para presumir del atractivo de la región. “Os lo dirán compañeros y amigos y gente que está por otros lugares: ‘Qué suerte estar en Madrid’”, decía.

En ese trasfondo, varios miembros de su ejecutivo cargaban este martes contra Martín tras su misiva. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, portavoz y número dos de facto del gabinete regional, Miguel Ángel García, cuestionaba que Martín aludiera entre los motivos para suspender los conciertos a cuestiones de seguridad cuando es él el responsable de garantizar la seguridad en la Comunidad de Madrid y le acusaba de poner “palos en las ruedas” a este y a cualquier otro proyecto “interesante” para la región.

Idéntica expresión, “palos en las ruedas”, utilizaba el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. “Le garantizo que se realizarán esos conciertos y se realizarán con todas las medidas de seguridad, las cuales parte son de su competencia”, afirmaba antes de acusarle de “no hacer nada por los madrileños” más que “molestar y torpedear”. Tampoco se ha quedado atrás el consejero de Interior, Carlos Novillo, quien ha recalcadado que "este evento sin duda se va a celebrar en ese espacio porque cumple con todos los requisitos".

La organización tiene igual de claro que los conciertos se celebrarán en el Iberdrola Music. “Se trata de un espacio bien capacitado y acondicionado, que conocemos a la perfección gracias al Mad Cool", afirmaba este lunes Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, durante la rueda de prensa presentación del proyecto ante los medios. Eso sí, no tienen ninguna intención de entrar en la batalla política abierta: "No voy a entrar a valorar lo que dicen unos y otros. Sólo puedo decir que será mágico”, sentenciaba el ejecutivo musical.

Diseñado ex profeso para la ocasión por el estudio Bjarke Ingels Group (BIG): el estadio será el núcleo de Macondo Park, un ecosistema de 150.000 metros cuadrados donde se desarrollarán actividades en torno a la música. Seis noches que cerrarán una gira que ya ha visitado 17 países y ha recaudado 421 millones de dólares: Las mujeres ya no lloran World Tour arrancó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro y, para finiquitarla, 19 meses después, la artista ha organizado su particular Neverland.Todo está pensado para elevar la experiencia del público: contará con una infraestructura premium que busca garantizar la mayor calidad de visión y sonido. Un desafío que sus arquitectos ya superaron con Adele en agosto de 2024.

La idea es atraer a 50.000 seguidores por noche. Lo que se traduciría en 300.000 en el supuesto de no ampliar más las fechas. Algo que, tal y como desveló por accidente Almeida, es altamente factible: de hecho, el alcalde apuntaba a 10 conciertos. “Hay demasiada polarización, muchas polémicas. Estamos aquí para celebrar la vida. Tenemos entre manos algo bueno para España. Y, por tanto, para el mundo”, añadió, sin mencionar el coste que tendrán las obras. Para la ocasión, dada la cantidad de disciplinas y públicos, ojo, se abrirá una convocatoria para artistas y colaboradores. La intención es integrar al tejido local, asegurando un trasvase creativo entre todas las partes. El proyecto contempla también un dispositivo de transportes a la altura del acontecimiento: se destinarán 20.000 kilómetros cuadrados a aparcamientos y, asimismo, para garantizar los flujos de entrada y salida, se establecerán conexiones específicas de trenes y autobuses.