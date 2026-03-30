Renfe convoca una oferta pública de empleo para incorporar a 600 nuevos trabajadores: fechas, funciones y requisitos
Estas plazas se unen a las 550 de maquinista y 360 de personal de talleres convocadas en las últimas semanas
El Periódico
Renfe anunció este viernes que ha publicado las bases de la convocatoria de 600 plazas de operadores comerciales de entrada, en el marco de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la compañía correspondiente a 2026. Estas plazas se unen a las 550 de maquinista y 360 de personal de talleres convocadas en las últimas semanas.
Esta convocatoria se enmarca en el plan de empleo previsto por Renfe para este año, que permitirá la incorporación de más de 2.000 nuevos profesionales gracias a la tasa de reposición ordinaria y al acuerdo histórico alcanzado recientemente en el marco del diálogo social para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero.
Inscripción hasta el 9 de abril
Renfe explicó que el de operador comercial es un puesto visible y clave dentro del servicio ferroviario, al tener una gran interacción con el público y una importante contribución a la experiencia de cliente. Sus funciones pueden ir desde la venta y gestión de billetes a la atención al cliente, el control de accesos, gestión de incidencias o labores administrativas y apoyo operativo en estaciones.
Con estas 600 plazas, Renfe busca mejorar la atención que da al cliente, tanto antes como después del viaje. Por eso, además del cumplimiento de los requisitos específicos que figuran en las bases de la convocatoria, los candidatos tendrán que cumplir con competencias relacionadas con la comunicación, orientación al cliente, tolerancia al estrés y flexibilidad, todas ellas necesarias para el correcto desempeño de estos puestos. El plazo de inscripción estará abierto en el Portal de Empleo Externo de Renfe hasta el 9 de abril.
Convocatoria para trabajadores de talleres
Otra reciente convocatoria es la de 360 nuevos trabajadores de Ingeniería y Mantenimiento para seis especialidades: 173 corresponden a la categoría de ajustador-montador, 142 a la especialidad de electricidad, 6 a chapista/soldadura, 8 a máquinas y herramientas y 31 a suministros. Las personas interesadas tienen hasta el 3 de abril para presentar su solicitud.
Convocatoria de maquinistas
Por otra parte, Renfe recordó que publicó recientemente la convocatoria de las bases para incorporar a la compañía a 550 nuevos maquinistas de entrada para cuadros de servicio de tráficos de ámbito estatal para las sociedades de Renfe Viajeros y Renfe Mercancías. Esta convocatoria se encuentra en fase de resolución, al finalizar el periodo de inscripción el pasado 24 de marzo. Con estas incorporaciones, en los últimos cuatro años Renfe habrá integrado en la compañía a más de 3.000 nuevos maquinistas para suplir bajas por jubilación o desvinculaciones, y para cubrir nuevas rutas.
- Directo: Los vientos huracanados provocan incendios, accidentes y suspensiones en Castellón
- Otra tienda de Castellón echa el cierre tras 25 años y deja huella en varias generaciones: 'Millones de gracias a todos
- Los asesores fiscales aconsejan sobre la campaña de la renta: «Vivienda y eficiencia energética son las deducciones más potentes»
- Una firma cerámica de Castellón, pendiente del juzgado para su venta: 'Todos los trabajadores apoyan la oferta
- Vientos extremos de más de 140 km/h y varios incendios complican el domingo en Castellón
- Domingo accidentado en las carreteras de Castellón: vuelcos, rescates y un choque contra un árbol caído por el viento
- Las imágenes de las incidencias provocadas por el viento en Castellón
- Incendio en Benicàssim: El fuego afecta a una parcela rodeada de viviendas junto a Villa Elisa