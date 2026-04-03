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Viaje a la Luna

Artemis abandona la órbita terrestre e inicia su camino hacia la Luna

La maniobra se prolongó durante 5 minutos y 49 segundos y requirió que la nave experimentara un cambio de velocidad de 388 metros por segundo

Las primeras palabras de los astronautas de Artemis II desde el espacio

Las primeras palabras de los astronautas de Artemis II desde el espacio

Javier Vendrell Camacho

EFE

Miami (EEUU)

La nave espacial Orión, de Artemis II, abandonó este jueves la órbita terrestre, tras un exitoso despegue, y comenzó su recorrido hacia la Luna para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

La maniobra de inyección lunar de la capsula hacia la luna se prolongó durante 5 minutos y 49 segundos y requirió que la nave experimentara un cambio de velocidad de 388 metros por segundo para salir de la órbita terrestre, explicó la NASA.

Este hito convierte a los cuatro astronautas de Artemis II en los primeros seres humanos en salir de la órbita de nuestro planeta desde que la tripulación del Apolo 17 viajara a la Luna en 1972.

A diferencia de esa misión, Artemis II no alunizará y solo tiene previsto alcanzar la órbita de ese satélite antes de regresar a la Tierra, en un trayecto total de diez días.

Tras la maniobra, el director de la NASA, Jared Isaacman, celebró en su cuenta de X asegurando que oficialmente los cuatro astronautas "van camino a la luna".

Durante su paso por la cara oculta del satélite, previsto para el 6 de abril, los tripulantes de la Orión se encontrarán a más de 400.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta y superarán el récord establecido por el Apolo 13 para una misión que transporta seres humanos.

La NASA dio el visto bueno a salir de la órbita terrestre 25 horas después del despegue, que tuvo lugar este jueves a las 18:35 hora del este de EE.UU. (22:35 GMT) desde Cabo Cañaveral, en Florida.

En este tiempo, previamente estipulado en el cronograma de la misión, la nave orbitó la Tierra mientras los equipos de la NASA evaluaban sus sistemas para comprobar que todo funcionaba antes de tomar una decisión.

Una vez rumbo a la Luna, un trayecto que durará cuatro días, "los controladores de vuelo supervisarán de cerca el rendimiento del motor, el guiado y los datos de navegación durante toda la maniobra para garantizar que Orión se mantenga alineado con precisión para el viaje de ida", aclaró la NASA.

Artemis II tiene el objetivo de enviar a astronautas a la órbita lunar por primera vez desde que los integrantes del Apolo 17 abandonaran el satélite en 1972.

La tripulación de Artemis II está conformada por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como por Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

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