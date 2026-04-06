Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios

Al menos ocho senderistas españoles figuran en la lista de cientos de víctimas de una red de falsos rescates en Nepal que, mediante la colusión entre hospitales y agencias, habría desviado cerca de 20 millones de dólares en fraudes a aseguradoras internacionales.

Según los registros de la Oficina Central de Investigación (CIB) a los que tuvo acceso EFE, la trama operaba falsificando documentos médicos y facturas de evacuación en nombre de turistas extranjeros, como ocurre en el caso de un ciudadano español identificado por sus iniciales G.A.L., por quien un hospital reclamó 1.945 dólares en noviembre de 2025, mientras un servicio de helicópteros facturaba otros 6.200 dólares.

La investigación identifica al menos ocho casos de ciudadanos españoles cuyos pasaportes fueron utilizados para emitir cargos fraudulentos que, en algunas ocasiones, superan los 4.500 dólares por persona. Los investigadores de la CIB, unidad de élite contra el crimen organizado, advierten de que el número de afectados podría ser mayor a medida que avance el proceso judicial contra los 32 implicados en la red.

La policía nepalí ha destapado métodos para forzar estas evacuaciones innecesarias que van desde persuadir a senderistas agotados para fingir mal de altura hasta la administración oculta de levadura en polvo en la comida o dosis excesivas de agua para inducir malestar físico inmediato. Una vez iniciada la evacuación, la manipulación financiera permitía que un solo helicóptero con varios pasajeros fuera facturado individualmente a cada aseguradora a precio de chárter completo, multiplicando los ingresos de una operación de 4.000 dólares hasta los 12.000 dólares.

"En nuestros casi cuatro años de investigación, hemos encontrado una gran red dedicada a defraudar a los seguros", explicó a EFE el portavoz de la CIB, Shiva Kumar Shrestha, quien confirmó que ya hay 32 procesados por crimen organizado y diez arrestos. El fraude médico incluía el pago de comisiones del 25% a las agencias por parte de los hospitales, donde se emitían informes con firmas digitales de médicos que nunca trataron a los pacientes.

En varios casos documentados, turistas registrados "en estado crítico" fueron vistos socializando en las cafeterías de los centros médicos mientras se tramitaban sus cobros. Entre 2022 y 2025, las autoridades identificaron 4.782 pacientes extranjeros en los centros implicados y confirmaron al menos 171 rescates falsos.

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Solo el Hospital Era International de Katmandú recibió depósitos de más de 15,8 millones de dólares vinculados a estas actividades, lo que según la Junta de Turismo de Nepal plantea una amenaza sistémica para un sector que depende de la confianza internacional.