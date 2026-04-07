Declarados hasta 32 incendios forestales en Asturias: el Principado eleva la alerta por las altas temperaturas y el viento del sur

Dada las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas y vientos de componente Sur, el índice de riesgo de incendio forestal está entre alto y extremo en toda Asturias. Este martes ha comenzado con 32 incendios forestales activos. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, declaró a última hora del lunes el paso a situación 1 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

En este nivel se enmarcan emergencias derivadas por uno o varios incendios forestales que por su evolución puedan afectar levemente a población y bienes de naturaleza no forestal.

Los incendios que se registran en Asturias son los siguientes:

Allande (3): Bustantigo, Almoño y Lantigo

Amieva (1): San Román

Belmonte de Miranda (1): Antoñana

Cabrales (3): Ortiguero, Puertas y Camarmeña

Cangas de Onís (4): Llano de Con, La Riera, Cebia y Labra

Cangas del Narcea (4): Villacibrán, Perandones, Cubo Puerto y Besullo

Grado (3): Palacio, Baselgas y Loredo

Lena (1): Alto del Cordal

Morcín (1): Sierra del Aramo

Llanes (1): La Cerezal

Piloña (4): La Motosa, Caperea, La Frecha y Valles

Ponga (2): Taranes-Tiatordos y Taranes

San Martín de Oscos (1): Ron

Tineo (3): Asis, Truebano y Piedratecha

Esta situación de nivel 1, la más baja de las cuatro que contempla el plan, viene provocada por la existencia de uno o varios incendios forestales simultáneos que pueden ser controlados con los medios y recursos asignados al plan.

Cabe recordar que el INFOPA permanecía activado en fase de alerta, previa a la emergencia, desde el pasado 15 de enero. Este plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril y entre el 15 de julio y el 15 de octubre.

El incendio de Busdongo, que aún humea. / APAMCYL

Por otro lado, el incendio declarado en Busdongo en la tarde de este domingo, continuaba el lunes activo, aunque ha sido controlado por los servicios de extinción. En principio, no llegaría al límite de Asturias.

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Para este martes la previsión de la Agencia de Meteorología recoge fuertes vientos del Sur en la Cordillera, por lo que la situación es especialmente de riesgo. Se esperan tormentas y chubascos, que podrían contribuir a aplacar los fuegos, si bien las temperaturas será más bien altas, por encima de los 20 grados en general.