Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el doble cargador de móvil de menos de 8 euros

Lidl vuelve a captar la atención de los consumidores con uno de esos productos que prometen agotarse en tiempo récord. En esta ocasión, el protagonista es un cargador de móvil de la marca Tronic que cuesta solo 7,99 euros y que ha despertado un gran interés por su precio, su potencia y su versatilidad. De hecho, se espera una fuerte demanda en tiendas físicas ante las pocas unidades disponibles.

La clave de este accesorio está en una combinación muy concreta: precio bajo y prestaciones pensadas para el día a día. El cargador USB doble de Lidl permite la carga paralela de hasta dos dispositivos y cuenta con una potencia total de 35 W. Además, incorpora dos tipos de conexión, un puerto USB-A y un puerto USB-C, por lo que puede utilizarse con móviles, tabletas o lectores de libros electrónicos.

Otro de los aspectos más destacados es su velocidad de carga. El puerto USB-C integra tecnología Power Delivery de 20 W, una característica que permite cargar dispositivos compatibles hasta el 50 % en unos 30 minutos. Esa capacidad de carga rápida es precisamente uno de los grandes argumentos del producto, sobre todo en un momento en el que los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta esencial para el trabajo, la comunicación, el ocio y la organización diaria.

Cargador doble. / Lidl

Es importante remarcar que cada vez más usuarios necesitan comprar el cargador por separado. El motivo es que muchos fabricantes de smartphones ya no lo incluyen en la caja, una práctica que ha llevado a los consumidores a buscar alternativas económicas y funcionales. En este contexto, Lidl ha encontrado un hueco con una propuesta asequible que responde a una necesidad muy extendida.

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El cargador, además, ha recibido buenas valoraciones por parte de los clientes, obetniendo una puntuación media de 4,3 estrellas sobre 5. Entre los comentarios citados aparecen opiniones como “carga rápido”, “no se calienta” o “muy buena relación calidad-precio”, mensajes que refuerzan la percepción de que se trata de un accesorio práctico y útil. En cuanto a disponibilidad, Lidl indica que el cargador está a la venta en color negro, mientras que la versión en blanco ya se ha agotado. También incorpora protección contra sobrecorriente y cortocircuitos, un detalle pensado para reforzar la seguridad tanto del dispositivo como de la toma de corriente.