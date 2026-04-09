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Misión de la NASA

Misión Artemis II, en directo: los astronautas se preparan para emprender el camino de vuelta hacia la Tierra

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se han convertido en los humanos que más lejos han viajado

Artemis II alcanza un momento clave: “La Luna ya se ve más grande que la Tierra”

Artemis II alcanza un momento clave: “La Luna ya se ve más grande que la Tierra”

Lucía Feijoo Viera

Rubén Gargoi

José Luis Escudero

Los astronautas de Artemis II abandonan la esfera de influencia de la Luna y preparan la nave Orión para volver a la Tierra, donde el equipo de la NASA conversará con ellos a distancia para grabar la experiencia de la tripulación mientras tienen las memorias frescas en su mente.

Sigue la última hora de la histórica misión de la NASA, en directo:

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