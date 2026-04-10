Artemis se prepara para un amerizaje de alto riesgo a 40.000 km/h y 3.000ºC: las grietas en el escudo térmico elevan la tensión

Artemis se prepara para volver a la Tierra y, a su vez, para vivir el momento más crítico de toda la misión. En tan solo unas horas, la nave espacial que en los últimos 10 días ha llevado a un equipo de cuatro astronautas a dar una vuelta por la cara oculta de la Luna tendrá que regresar a su planeta madre y superar el temido reingreso en la atmósfera. Los técnicos de la misión afirman que este momento, ya de por sí complicado, preocupa especialmente por las grietas detectadas en el escudo térmico durante el primer vuelo de prueba realizado con Orión hace ya cuatro años. La NASA se ha coordinado con el ejército de Estados Unidos para seguir segundo a segundo la reentrada de la misión y su amerizaje en las aguas del Pacífico, previsto para mañana viernes por la tarde (sábado de madrugada para los relojes españoles).

El protocolo de reentrada en la atmósfera que realizará Artemis es algo que nunca antes se ha puesto a prueba. Y que, de hecho, se ha ideado para evitar repetir los riesgos del primer vuelo de prueba de este programa. En el año 2022, la NASA lanzó la misión Artemis I con el objetivo de realizar un primer vuelo alrededor de la Luna y testar todas las tecnologías necesarias, desde el cohete hasta la cápsula, antes de realizar un viaje con humanos. La prueba concluyó con relativo éxito excepto por una cuestión. Según desvelaron los análisis posteriores, durante la reentrada en la atmósfera el escudo que protegía a la nave Orión se agrietó gravemente. Una investigación posterior también desveló que, de haber estado tripulada, ese movimiento podría haber puesto en riesgo la vida de los astronautas a bordo. Y eso obligó a los técnicos de la misión a buscar un plan alternativo para minimizar riesgos.

En la primera prueba del programa, realizada en 2022, se vio que el escudo que protegía a la nave Orión se agrietó gravemente durante la reentrada y que eso podría haber puesto en riesgo la vida de los astronautas

Cambio de trayectoria

El primer vuelo de Artemis realizó una maniobra que consiste en "rebotar" en varios puntos de la atmósfera y realizar una caída más perpendicular hasta posarse sobre el mar. Pero dado que este movimiento amenaza con generar acumulaciones de gases y presión dentro del escudo térmico y provocaron grietas y desprendimientos inesperados de material, la segunda expedición de Artemis ha decidido apostar por una reentrada mucho más directa, sin rebote, centrada en atravesar la atmósfera en una sola fase. Según argumenta el equipo científico de la misión, de este modo el escudo térmico se calentará y se desgastará de forma progresiva y constante, permitiendo que los gases escapen correctamente y evitando daños estructurales en la nave. Aunque esto, paradójicamente, expondrá a los astronautas a la reentrada más rápida y con mayor presión térmica jamás registrada.

La NASA descartó construir un nuevo escudo térmico por razones de tiempo y presupuesto así que, en su lugar, ha apostado por cambiar la trayectoria de reingreso en la atmósfera

En un primer momento se barajó la opción de diseñar un nuevo escudo térmico pero la idea acabó siendo desechada por razones de "tiempo, coste y riesgo operativo". Los responsables de la misión afirmaron que cambiarlo habría implicado rediseñar, fabricar e integrar un nuevo sistema, además de repetir numerosas pruebas de certificación y eso, finalmente, habría retrasado significativamente la misión. Es por ello que, en lugar de modificar el 'hardware', la agencia optó por ajustar la trayectoria de reentrada para evitar las condiciones que provocaron el problema. La decisión ha sido muy criticada por algunos expertos, ya que, según algunas voces, el hecho de mantener el escudo original potencialmente defectuoso expone a la tripulación a riesgos innecesarios.

15 minutos de tensión

La coreografía de reentrada durará entre 12 y 15 minutos y seguirá los siguientes pasos. Unos 20 minutos antes de ingresar en la atmósfera, Orión se separará del módulo de servicios y ajustará con precisión su ángulo de entrada. Todo ello, sabiendo que uno demasiado pronunciado podría destruir la nave, mientras que uno demasiado suave la haría rebotar fuera de la atmósfera. Después, una vez enfocada en su objetivo, la nave acelerará hasta alcanzar una velocidad hipersónica de hasta 40.000 km/h. O dicho de otra forma, acelerará hasta ir 40 veces más rápido que un avión normal y hasta 32 veces la velocidad del sonido. Una vez alcanzada la interfaz de entrada, a unos 120 km de altura, la fricción y compresión del aire generarán una enorme bola de fuego alrededor de la cápsula y elevarán las temperaturas hasta llegar a los 3.000 grados centígrados.

El momento más crítico se vivirá apenas unos segundos después de entrar en la atmósfera. Será entonces cuando la nave, envuelta en una nube de plasma, perderá las comunicaciones con la Tierra durante aproximadamente seis minutos. Durante este "apagón", la cápsula descenderá desde unos 120 km hasta unos 45 km de altura sin contacto con control de misión, dependiendo únicamente de sus sistemas automáticos. Superado este momento, la nave restablecerá las comunicaciones con la sala de control y comenzará la fase final de desaceleración donde se irán desplegando los paracaídas para reducir la velocidad. El proceso culminará con el amerizaje de la cápsula en las aguas océano Pacífico, frente a las costas de San Francisco. Ahí habrá equipos especializados para recoger a los astronautas y llevarlos a casa. O mejor dicho, primero a los centros de recuperación para revisar su estado de salud y después a abrazar a sus familias.

En el momento más crítico, la nave perderá las comunicaciones con la Tierra durante aproximadamente seis minutos y dependerá únicamente de sus sistemas automáticos

Según ha trascendido en las últimas horas, la NASA y el departamento de Defensa de Estados Unidos han organizado un complejo operativo para seguir segundo a segundo el recorrido de la cápsula mientras atraviesa la atmósfera. Se ha previsto el despegue de varios jets de la NASA y aeronaves de vigilancia del ejército para monitorizar en tiempo real el recorrido de la nave y recoger información sobre el comportamiento del escudo térmico. Desde tierra, también habrá equipos especializados en observar la trayectoria de la misión. Finalmente, en el mar, frente a la costa de San Diego, la Marina estadounidense ha desplegado el buque de transporte anfibio John P. Murtha (LPD 26) para servir como buque de vehículo de recuperación de los astronautas y de los restos de la nave espacial Orión. Los técnicos de la misión afirman que todo está listo para que Artemis regrese a casa.