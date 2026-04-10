El aviso de Fernando Santiago, gestor: "Usar la IA para validar la Renta es una apuesta en la que sueles perder"

Arranca la campaña de la Renta 2025 y, este año, el principal riesgo no está en los plazos ni en el calendario, sino en una falsa sensación de seguridad que puede llevar a miles de contribuyentes a cometer errores sin ser conscientes de ello.

El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, advierte de un fenómeno creciente: el uso combinado del borrador de la Agencia Tributaria y herramientas de inteligencia artificial como supuesta garantía de que la declaración está correctamente hecha.

“Estamos empezando a ver algo que nos preocupa especialmente: contribuyentes que nos dicen que no necesitan revisión porque han pasado su renta por una IA y les ha dicho que está bien. Y eso es exactamente el problema”, señala Santiago.

“Una declaración de la renta no es solo un cálculo. Es una interpretación de la vida real de una persona. Y eso, hoy por hoy, no lo hace ni el borrador ni ninguna inteligencia artificial. La IA trabaja con lo que le das… y el problema en la renta es precisamente lo que falta”.

Lo que el borrador (y la IA) no ven

Desde el Consejo General recuerdan que todos los autónomos y perceptores del IMV están obligados a declarar, independientemente de sus ingresos. El borrador es una propuesta basada en datos disponibles, pero nunca es una fotografía completa.

Hay aspectos esenciales que la Administración suele ignorar y que pueden ahorrarte mucho dinero o evitarte una sanción:

Gastos deducibles invisibles: Cuotas de sindicatos, colegios profesionales o gastos de defensa jurídica.

Cuotas de sindicatos, colegios profesionales o gastos de defensa jurídica. Vivienda: Reparaciones, seguros, comunidad o la amortización de inmuebles alquilados que no aparecen por defecto.

Reparaciones, seguros, comunidad o la amortización de inmuebles alquilados que no aparecen por defecto. Situaciones familiares: Errores en mínimos por discapacidad, custodia compartida o personas a cargo que requieren un análisis individual.

Errores en mínimos por discapacidad, custodia compartida o personas a cargo que requieren un análisis individual. El error del "Kilómetro 0": Los Gestores advierten que estos vehículos eléctricos no permiten la deducción fiscal, un fallo común que la IA no suele detectar.

Las novedades críticas de esta campaña

La Renta 2025 llega con cambios técnicos que complican el proceso. La gran novedad es la deducción para rentas bajas (disposición adicional 61ª): una ayuda para quienes ganen menos de 18.276 euros anuales que busca evitar que las subidas del SMI se diluyan en impuestos.

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“No se trata de si te sale a devolver o a ingresar. Se trata de si está bien hecha. Lo realmente peligroso es creer que todo está correcto cuando nadie ha interpretado tu situación”, resume Santiago. En un año de ajustes en el régimen de autónomos y nuevas deducciones por eficiencia energética, la recomendación es clara: revisar con lupa antes de confirmar.