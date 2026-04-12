Los gimnasios detectan un cambio de tendencia: "Cada vez menos gente paga la cuota y dejan de venir"

Apuntarse en el gimnasio y hacer una vida más sana es un clásico entre los propósitos de año nuevo que tradicionalmente se traduce en un pico de nuevos clientes en los clubs deportivos en los primeros días del año.

Sin embargo, son muchas las personas que, al cabo de un mes o dos meses, dejan de ir al gimnasio, lo que provoca un abandono repentino. Esto es algo bastante común, pero al parecer poco a poco las personas están cambiando sus hábitos a mejor, consiguiendo no abandonar el gimnasio.

Menos abandonos en los gimnasios

A principios de año es cuando los gimnasios consiguen un montón de personas, aunque, según el presidente de la asociación, August Tarragó, no es el único pico. "Se trata de una estacionalidad muy repetitiva", asegura, "que se da en tres momentos del año: en enero, después de Semana Santa y después del verano".

Cada uno de estos picos "puede representar entre el 20 y el 25% de las nuevas altas del año". Además, lo de apuntarse en enero para dejarlo en febrero, o pagar y no ir, ya no pasa tanto. El presidente de la Asociación Catalana de Clubes de Fitness explica que "cada vez la gente es más constante yendo al gimnasio".

Entrenamiento de hombre fuerte en el gimnasio. / Freepik

Por otro lado Gerard Figueras afirma que se hace "una utilización más intensiva que la que podía haber, por ejemplo, antes de la pandemia" y que las nuevas altas se concentran sobre todo en dos franjas de edad, la que va de 30 a 45 años y que encaja en la línea de los propósitos para el nuevo año, y por otra los más jóvenes.

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Esto obviamente son datos realmente positivos, ya que cada vez las personas son más conscientes de lo importante que es el ejercicio y siguen yendo al gimnasio de manera frecuente, aguantando hasta el año.