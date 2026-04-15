Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina

Una vez inmersos de lleno en la primavera, con su el aumento del calor se incrementa también la labor de las colmenas, pero también favorece la aparición de uno de sus principales depredadores, la Vespa velutina. Por eso, los apicultores ya están colocando trampas contra las reinas de esta especie invasora, y animan a todos los vecinos a emplear métodos de trampeo en sus jardines y huertos. Uno de estos apicultores, David Liñares, recuerda que “cuando las abejas empiezan a trabajar, también lo hacen las velutinas, que irán deshibernando de forma escalonada.”

Liñares, responsable de la marca Mel de Liñares, señala que el tren de borrascas de los dos primeros meses del año no afectó a la mortandad de las abejas. «» pero, debido a las lluvias y a esa reserva de comida, su labor de recolección de polen y néctar arrancará con casi un mes de retraso.

Liñares explica que, a estas alturas del año, lo normal sería «en lugar de estar con siete u ocho cuadros de cría, estamos con tres o cuatro». Un cuadro de cría en una colmena es un marco móvil, que ocupa el centro de la cámara inferior del panal y en el que la abeja reina pone huevos y donde se ubican además las larvas. En los cuadros exteriores de esa cámara de cría se reserva polen y miel. Al haber un retraso en los cuadros de cría, también se demora la labor de recolección de polen y néctar de las plantas que primero florecen: el eucalipto y el brezo.

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«Aunque se recoja cosecha de este tipo de miel, se perdió la parte más importante», sobre todo del eucalipto, ya que el brezo estará en su esplendor en unos 20 días. Los apicultores siguen pendientes de la meteorología, porque cualquier helada durante el mes de abril puede estropear la floración.