Un "reto logístico gigantesco": Madrid espera una afluencia de dos millones de personas entre los dos actos del Papa

La visita del Papa León XIV a Madrid supondrá todo un quebradero de cabeza logístico. Según la agenda oficial confirmada este jueves, a su llegada, el sábado 6 de junio, el Sumo Pontífice celebrará una gran vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, a las 20:00 horas, en las inmediaciones del Bernabéu. Al día siguiente, domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, León XIV presidirá a las 9.30 horas la celebración de la Santa Misa en la Plaza de Cibeles.

Segújn ha detallado esta mañana el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, el Ayuntamiento espera una afluencia aproximada de medio millón de personas para la vigilia en el Bernabéu, que vendrá precedida por un recorrido por la zona a bordo del papamóvil; y de alrededor de un millón y medio para la misa multitudinaria en Cibeles, tras la cual León XIV encabezará una procesión eucarística por las zonas aledañas.

Más allá de este cálculo, en el Gobierno municipal sabe que "no debemos dimensionar tan solo para medio millón y millón y medio", ha señalado Almeida, por lo que están "trabajando en la capacidad de que puedan superarse incluso esos niveles de afluencia". Se trata de "un reto logístico gigantesco el que tenemos por delante", ha subrayado Almeida, pues nunca hasta ahora se había dado en Madrid una "afluencia de estas características" en "un espacio temporal tan estrecho" ni en dos puntos de la ciudad tan próximos entre sí como son la Plaza de Lima y la de Cibeles.

Ambos emplazamientos, ha trasladado el alcalde, han sido escogidos "en coordinación" entre el Ayuntamiento de la capital y el Vaticano. Se acordaron hace tres semanas, cuando la delegación encargada de organizar el viaje papal visitó la ciudad. "Convinimos que esos escenarios son adecuados", ha destacado, y que "tenemos la capacidad de diseñar dispositivos" adecuados para garantizar la seguridad y movilidad del "brutal volumen de gente" previsto para esos días.

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Uno de los aspectos clave será, precisamente, la movilidad de todas estas personas. "Somos conscientes de la cantidad de autobuses que van a venir a la ciudad de Madrid", ha apuntado el alcalde, así como de la necesidad de ofrecerles un punto de parada. La idea, ha añadido, es dejar a los asistentes cerca de nodos de comunicación desde los que puedan acceder en transporte público a Lima y Cibeles, y "a partir de ahí poder ver dónde puedan estacionar esos autobuses".