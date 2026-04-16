Cómo conseguir un traje de gitana para la Feria de Sevilla a última hora: ofertas en tiendas, alquileres y arreglos de urgencia

Menos de una semana para que comience la Feria de Abril. Ese es el tiempo que queda para que Sevilla se inunde de luces, de farolillos, de trajes de flamenca y de carros de caballo. Todo parece estar preparado, aunque si das una vuelta por las calles de la ciudad, y en concreto, por las tiendas de trajes de gitana, descubrirás que no es así.

Por San Jacinto se encuentra la tienda Ele.o, una marca de moda que cuenta con colecciones de comunión y Flamenca. Rocío, la encargada de la tienda, cuenta que "ha sido una temporada muy buena", pero que todavía "llega gente a última hora". Esta tienda ofrece vestidos de flamenca para mujeres y niñas, mantoncillos, todo tipo de complementos, ... y cuentan con un precio muy asequible para todos los públicos y tallas: hasta la talla 6 de niña, 60 euros; de la 8 a la 14, se considera adolescente y rondan los 100 euros y de la 34 a la 48, la de mujer, tienen un precio máximo de 150 euros.

La temporada alta para la venta de vestidos es en febrero, aunque ellas comienzan a vender a partir de noviembre. "Muchos trajes se venden para el Día de Reyes, pero la temporada fuerte empieza en febrero", explica Rocío. "El problema es la última hora. La gente quiere que le arregles el vestido a última hora, y eso no se puede. Muchas buscan lo bueno, bonito y barato y encima que se lo arreglen y encima a última hora. Eso es imposible", denuncia la encargada. Lo mismo le ocurre a Haki, la propietaria de una tienda en la Avenida Santa Cecilia que vende trajes de flamenca, batas rocieras y arreglo de todo tipo de prendas. Se encuentra envuelta en trajes de gitana, mientras arregla con su máquina de coser un vestido negro. Haki hace, además, vestidos desde 0, y empieza con las clientas a partir de enero. Por el tiempo que queda, le es imposible coger más encargos de arreglos.

Máquina de coser de Haki / Lucía Rubio

Complementos a última hora

Lo que más se vende en estos días, además de los últimos vestidos, son, como afirma Rocío, los complementos. "Todo el mundo tiene ya el vestido, lo que no tienen aún son los complementos. Estos días son una locura. Flores, peinas, pendientes, ... Esa pared estaba llena de complementos, y mira como está ahora". En la tienda de Haki, que también vende complementos, ha llegado una clienta en busca de unos pendientes para su nieta de color azul celeste. Como propio de la última hora, no quedaban de ese color. "Mira que se lo dije a mi hija. Llevo desde después de Semana Santa detrás de ella diciéndole que qué es lo que le hacía falta y me dice hoy que necesita unos pendientes para la niña. Siempre igual", cuenta la mujer. Pero no es la única. En Ele.o un grupo de mujeres se estaban probando un vestido. "Es ideal, mira. Pero me queda grande. ¿Hay una talla más chica?", lo que sus acompañantes han empezado a buscar y, como era de esperar, no había la talla que buscaba.

Otra forma de comprar trajes de flamenca

Además de la tradición de vender trajes de flamenca en una tienda, o hacerlos a medida, han nacido nuevas ideas de adquirir un vestido de gitana. A través de segunda o mediante el alquiler. Es el caso de Rent il Clavel, donde su encargada, María Belmonte ha explicado que el alquiler es la nueva opción para personas que son de fuera, que visitan la feria una vez y buscan algo asequible o aquellas mujeres que quieren estrenar cada año un vestido nuevo pero no pueden comprárselo. Por ello, esta idea nació hace tres años, y cada vez ve una mayor afluencia de este tipo de público. Cordobesa en Madrid, trata de llevar el flamenco con un nuevo servicio.

El proceso para adquirir el vestido es sencillo: se puede hacer a través de la web o del showrroom que se ubica en Madrid. Eligen los días que quieren adquirirlos y el vestido llega dos días antes de la fecha de alquiler. Tras finalizar el tiempo, la clienta envía "tal cual el vestido", y la empresa es la encargada de llevarlo a la tintorería. "El proceso es muy sencillo y muy cómodo para las clientas", manifiesta María. Trabaja con grandes diseñadoras y este año, por primera vez, ha creado una colección propia con una modista. Los vestidos pueden costar alrededor de 500 o incluso 600 euros según la marca, y se alquilan con un precio de entre 85/100 por dos días.

Pese a la última hora que se respira en Sevilla, María cuenta que "cada vez más, la gente busca antes su look de flamenca. Llevo tres años, y el primero comenzó en marzo, el pasado fue en enero; pero este año, el 10 de diciembre ya empecé a tener pedidos, aunque el sábado pasado fue mi pico más alto".

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La Feria está a la vuelta de la esquina y las calles son testigo de ello. Las flamencas no tienen otro tema de conversación y entre unas y otras, mientras pasean por el lugar, se cuentan cómo van a conjuntar sus vestidos, de qué color es el mantoncillo o cuál es el peinado que van a hacerse para convertirse en la gitana más guapa del Real.