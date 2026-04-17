Registradas más de 13.500 solicitudes telemáticas el primer día de la regularización de inmigrantes

Cerca de 13.500 solicitudes telemáticas se registraron el primer día del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, marcado por colas de hasta cinco horas en las oficinas de atención a la ciudadanía por parte de extranjeros que solicitaban, sobre todo, el documento del padrón y el informe de vulnerabilidad que requiere el trámite para acreditar el arraigo. A partir del próximo lunes, las solicitudes se podrán realizar de forma física en las ventanillas de Correos y de la Seguridad Social habilitadas para ello: de momento, ya se han tramitado casi 20.000 citas previas, requisito imprescindible para ser atendido.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apunta a que el primer día del proceso se saldó con "normalidad" y con "éxito de solicitudes". Esas 13.500 solicitudes telemáticas recibidas en Mercurio –la plataforma de gestión de expedientes de extranjería– representan, no obstante, una ínfima parte respecto al volumen previsto de solicitudes, que oscila entre 500.000 y 800.000, el número de extranjeros que se estima que residen en España sin papeles en regla. Estos primeros días, tras publicarse la regularización en el BOE, la mayoría de trámites están destinados a acceder a documentos como el certificado de antecedentes penales o el padrón municipal.

Según el ministerio, todas las solicitudes se han presentado mediante certificado digital, y la mayoría se han registrado por parte profesionales habilitados (abogados, graduados sociales y gestores administrativos) y por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual. También se han recibido por parte de las entidades y sindicatos inscritos en el Registro de Colaboradores (RECEX) y de otros representantes.

Cita previa

En relación con la solicitud de cita previa, requisito imprescindible para la atención presencial que comenzará el próximo lunes el 20 de abril, se han formalizado y confirmado un total de 19.633 citas, presentadas a través de Cl@ve, del teléfono 060 y del formulario de la web en las primeras horas del procedimiento.

En el caso de Cl@ve, el beneficiario podrá elegir entre las oficinas más cercanas a él. Si en cambio, la petición se realiza vía telefónica o por formulario, se le asignará automáticamente la más cercana en base a sus preferencias de datos y su código postal.

Las citas presenciales se atenderán en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Insistir en que no se atenderá sin cita previa y en que se han habilitado horarios específicos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas.

Hasta el 30 de junio

El proceso, que se inició este jueves, permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio. Cabe decir que toda la información sobre el procedimiento, así como los formularios y preguntas frecuentes, está disponible en el portal específico de la Regularización que se ha habilitado en la página web del Ministerio.

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Ahí se pueden encontrar todos los formularios necesarios para la solicitud, incluido el certificado de vulnerabilidad –que no debe presentar todo el mundo–, un simulador para verificar el cumplimiento de los requisitos, los enlaces para pedir cita previa, un listado de las entidades inscritas en el RECEX, así como vídeos y documentos con las principales preguntas y respuestas.