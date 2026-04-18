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Miles de personas reciben a María Corina Machado en Madrid al grito de "¡Presidenta!"
La líder de la oposición del pueblo venezolano fue aclamada por sus seguidores al grito de "libertad"
EFE
Madrid
Miles de personas se concentraron desde primera hora de la tarde en el centro de Madrid para dar la bienvenida a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que tras recibir la Medalla de Oro del Gobierno regional madrileño salió al balcón de la sede de la presidencia de esta Comunidad y fue aclamada con gritos de "¡Presidenta!".
Sus seguidores también pidieron "¡libertad!" y su aparición fue acompañada de una fuerte ovación, aplausos y gritos de aprobación.
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