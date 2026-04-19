La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado

El Gobierno británico viene monitorizando la amplia presencia de pulpo en sus aguas desde hace más de un año. La inusual floración, que preocupa a los pescadores de marisco locales, centra la atención de sector, científicos y autoridades, que siguen sin saber muy bien qué hacer ante un evento que hace 75 años que no se daba y que achacan, principalmente, al cambio climático. A través de la Organización de Gestión Marina (MMO, por sus siglas en inglés), la Administración vigila de cerca la evolución y en su última actualización, desvela que la plaga del cefalópodo continúa, con más de 400 toneladas capturadas solo entre enero y febrero, un 450% más que hace un año.

Reino Unido ha vivido tres grandes floraciones de pulpo Octopus vulgaris en toda la historia y el año pasado los pescadores de la región de South West England empezaron a ver sus nasas llenas del cefalópodo. Ante esta nueva realidad que estaba esquilmando sus pesquerías de langosta y cangrejo, las administraciones (locales y nacionales) se unieron en una gran alianza con el sector y los centros de conocimiento para analizar las causas al tiempo que intentaban sacarle el máximo partido posible. La Asociación de Biología Marina (Marine Biological Association, MBA) recogió en su informe de comienzos de año que existe un «vínculo climático», apuntando al calentamiento global y al aumento de la presencia de agua dulce.

Un pescador sosteniendo un pulpo en Brixham. / Brixham Fish Market

La actualización publicada este mes por parte de la MMO señala que la presencia de pulpo en el sur inglés persiste y, de hecho, las capturas han aumentado sensiblemente. Si entre enero y febrero del pasado año se descargaron unas 75 toneladas, en los dos primeros meses de este curso la cifra supera las 400, la mayoría en los puertos de Newlyn (condado de Cornualles) y Brixham (Devon) y a través del uso de nasas y cacharros. Por contra, las que se hundieron son las descargas de marisco, ya que en los mismos aparejos en los que llega el cefalópodo los pescadores se encuentran con conchas vacías.

Es una plaga

De hecho, aunque podría parecer una gran noticia la presencia del pulpo, recurso muy apreciado en Galicia y en muchos países de Asia, lo cierto es que muchos de los pescadores locales ven peligrar sus pesquerías tradicionales. Para saber exactamente cómo viven esta plaga, la MMO lanzó recientemente una encuesta para comprender mejor las repercusiones reales de la proliferación de pulpos. Busca conocer las experiencias de los armadores y del resto de stakeholders (partes interesadas) en la industria. Se busca identificar los efectos económicos, determinar vías de apoyo adecuadas y contribuir al desarrollo de una estrategia de gestión a largo plazo para el pulpo.

La cooperativa de South Devon & Channel Shellfishermen ya hizo saber su parecer a través de las redes, recordando que el pulpo no está en todos los caladeros y no todos los barcos se han podido beneficiar. «Las capturas de pulpo de esas personas no han compensado el descenso en las capturas de cangrejo y langosta, lo que significa que están operando con pérdidas, algunas muy significativas», explican, señalando incluso que aquellos que han logrado sacar partido a la situación «están preocupados por el futuro de las poblaciones de marisco».

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Según esta cooperativa, «los pulpos son depredadores voraces» y en la región de Devon eso ha supuesto que las capturas de cangrejo y langosta cayesen «entre un 50% y un 80% en la mayoría de las zonas, con algunos barcos registrando un descenso del 98%». «Nos estamos adaptando para intentar sobrevivir», sentencian.