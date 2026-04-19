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Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 19 de abril de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 19 de abril de 2026.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 19 de abril de 2026.

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 19 de abril de 2026 es: 2, 10, 37, 39 y 47, siendo el número clave el 2.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

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  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

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