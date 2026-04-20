Aarón Martínez, 16 años, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición

Aarón Martínez sigue, paso a paso, cumpliendo su sueño. Tras darse a conocer a través de sus peculiares obras, hechas a bolígrafo Bic, y conseguir su primer gran hito —diseñar el cartel de la Semana Santa de Avilés—, este castrillonense, de tan solo dieciséis años, está a punto de inaugurar su primera exposición, Anagennisi Tour. La primera parada será este martes en la Escuela de Artes y Oficios. "Estoy súper ilusionado y emocionado, el sueño sigue haciéndose realidad", afirma.

"Es un proyecto en el que llevo trabajando desde hace un año, cuando lancé mi primera obra", detalla Martínez, que no esconde "las muchísimas ganas" que tiene de que la exposición abra sus puertas. "He trabajado un montón para que todo salga bien", apunta. La colección consiste en diez láminas hechas a bolígrafo, su especialidad. El castrillonense cree que utilizar esta técnica sirve para demostrar que cualquiera, sin necesidad de tener mucho dinero o los mejores materiales, puede hacer arte. "En mi estética predominan sobre todo las esculturas griegas, pero también he hecho esculturas de otras épocas", explica.

Una de las obras de la exposición. / A. M.

La joya de la corona de Anagennisi Tour, un término que tiene que ver con un proceso evolutivo en el que una especie ancestral se transforma gradualmente en una nueva especie sin que haya una ramificación o división de linaje, es el cartel de la Semana Santa de Avilés. "Es cierto que una figura de Jesucristo se sale de las obras que yo suelo pintar, pero lo hice con bolígrafo para que todo siga la misma línea", señala Martínez. Miembro de la cofradía de San Juan Evangelista, reconoce que formar parte de los actos fue algo que le hizo especial ilusión. "Desde que convocaron el concurso, que era la primera vez participaba, me puse a trabajar en ello. Además, la decisión del jurado fue unánime", afirma.

Aunque poco a poco Martínez está viendo su sueño hecho realidad, al final no deja de ser un joven de dieciséis años. Ahora compatibiliza sus estudios con su pasión, dos mundos que, como él mismo confiesa, se unen en muchas ocasiones. "He llegado a hacer obras enteras en clase, es algo que me ayuda mucho a concentrarme", subraya el castrillonense, que en sus planes tiene hacer el Bachillerato artístico en Avilés el próximo curso. El apoyo de sus padres es una de las claves que destaca Martínez. "Me aconsejan de la mejor manera. Quieren que siga creciendo en este mundo y que tenga éxito, obviamente, pero que eso no me descentre de mis estudios. Quiero ir a la Universidad, es la base para tener algo estable", indica el artista.

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El martes Martínez dará el primer paso de la gira Anagennisi Tour, que, además de por la Escuela de Artes y Oficios, pasará por otros puntos como, por ejemplo, el centro comercial El Atrio. El castrillonense sigue creciendo dentro del mundo del arte.