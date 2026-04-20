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Estudio científico

Los cambios en la microbiota intestinal podrían predecir qué personas tienen más riesgo de desarrollar párkinson

Un estudio internacional demuestra que ciertas alteraciones en las bacterias intestinales podrían anticipar el riesgo de desarrollar la enfermedad años antes de los primeros síntomas

Representación artística de las bacterias que forman la microbiota intestinal.

Representación artística de las bacterias que forman la microbiota intestinal. / Getty Images

Valentina Raffio

El párkison es una enfermedad que afecta al cerebro pero, según apuntan cada vez más estudios, sus primeros síntomas podrían rastrearse en el intestino. Un equipo internacional de investigadores anuncia en la revista 'Nature Medicine' los resultados de un estudio en el que se demuestra que las alteraciones en la microbiota intestinal podrían ayudar a predecir qué personas tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad incluso antes de la aparición de los característicos síntomas neurológicos y motores. Su trabajo, financiado por la fundación creada por el actor Michael J. Fox, quien padece este mal, apunta a que las personas con párkinson muestran alteraciones sustanciales en más de una cuarta parte de los microbios que componen la microbiota intestinal. Y eso no solo da pistas sobre la aparición de esta patología sino que también indica hacia dónde deberían ir los tratamientos preventivos.

La investigación, encabezada por el University College de Londres y la Red de Investigación Colaborativa para la Enfermedad de Parkinson, se ha centrado en el análisis de datos clínicos y fecales de 271 personas con enfermedad de párkinson de Italia y Reino Unido, 43 portadores de una mutación asociada al desarrollo de esta enfermedad (concretamente, del gen GBA1) y 150 participantes sanos que donaron sus datos para ejercer de control. Según desvela el estudio, entre las miles de bacterias encontradas en el intestino de los individuos, hubo al menos 176 especies microbianas que diferían entre los individuos sanos y aquellos con la enfermedad. Estas alteraciones sumaban más de una cuarta parte de la microbiota intestinal de las personas con párkison. Sobre todo en aquellos con un diagnósticos ya avanzado.

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El estudio identifica un patrón distintivo de bacterias intestinales que apunta a cambios biológicos tempranos vinculados a la enfermedad de párkinson

Los científicos afirman que, tal y como indica su estudio, hay algunos microbios eran más comunes entre las personas con enfermedad de párkinson y otros que, por el contrario, resultan más comunes entre los participantes sanos del estudio. La diferencia más significativa se observó en 142 microorganismos intestinales que también mostraban diferencias claras entre las personas sanas y aquellas que portaban el gen mutado que aumenta el riesgo de sufrir párkinson. Incluso en aquellos pacientes que aún no habían experimentado ningún síntoma de la enfermedad. Esto, según afirman los expertos, permite identificar "un patrón distintivo de bacterias intestinales que apunta a cambios biológicos tempranos vinculados a la enfermedad de párkinson", constatan los autores de este trabajo, quienes afirman que este fenómeno se ha observado en cohortes externas de Estados Unidos, Corea y Turquía.

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