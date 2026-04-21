Tener el coche parado en el garaje no evita la multa: cuándo es obligatorio mantener seguro e ITV

Muchos conductores tienen un coche que apenas utilizan o que lleva meses, incluso años, sin salir del garaje. En esos casos, una de las dudas más frecuentes es si merece la pena seguir pagando el seguro o mantener al día todos los trámites de un vehículo que no circula. La respuesta es clara: mientras el coche siga dado de alta, debe contar con seguro obligatorio, aunque no se mueva.

La legislación es tajante al respecto. Todo propietario de un vehículo a motor con estacionamiento habitual en España está obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro. La norma no distingue entre coches que circulan a diario y coches que permanecen aparcados de forma permanente en un garaje privado o comunitario.

El motivo no es solo administrativo. Incluso un vehículo inmovilizado puede causar daños. Los artículos mencionan como ejemplo un incendio provocado por una avería o un cortocircuito en un aparcamiento colectivo. En ese supuesto, si el coche no tiene cobertura, el propietario tendría que asumir los daños causados a terceros, además de exponerse a una sanción económica.

Las multas por tener un coche sin seguro oscilan entre 601 y 3.005 euros, en función de diferentes factores: si el vehículo estaba circulando o no, su categoría, el tiempo que lleve sin asegurar y si existe reincidencia. Los textos también recuerdan que las autoridades pueden ordenar la inmovilización, el precinto y el traslado al depósito, con los gastos a cargo del dueño, hasta que se acredite que el automóvil vuelve a estar asegurado.

En paralelo, también aparece otra obligación que muchos pasan por alto: la ITV. Aunque el coche no se utilice, hay que tener la inspección en regla mientras continúe matriculado y dado de alta. De hecho, se recuerda que Tráfico puede conocer qué vehículos no han pasado la ITV y que la sanción por incumplir esta obligación puede llegar a 200 euros.

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La única gran excepción es la misma: dar de baja el vehículo. Si el coche está dado de baja temporal o definitiva en el Registro de Vehículos de la DGT, deja de ser obligatorio mantener el seguro. Esa es la vía legal para evitar pagar una póliza por un automóvil que no se va a utilizar durante un largo periodo.